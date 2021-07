E o Benedetto? O que sabemos sobre a possível contratação do São Paulo

O São Paulo segue evoluindo com cautela nas negociações pelo atacante Darío Benedetto, do Olympique de Marselha-FRA. O jogador de 31 anos já tem um acordo com o Tricolor, que agora acerta situações com o clube francês para o acerto da negociação.

Nas conversas, o São Paulo agora buscar acertar a divisão de salários e uma compensação financeira ao Olympique, conforme noticiou o 'Goal' e confirmou o LANCE!. Com um salário considerado elevado para o padrão de futebol brasileiro, somente com essas condições de divisão que a negociação deve evoluir ainda mais.

O jogador, enquanto isso, segue treinando e inclusive foi titular no amistoso contra o Braga-POR, em empate por 1 a 1. O técnico Jorge Sampaoli, no entanto, não vê Benedetto como uma opção viável no elenco, o que deve facilitar para um desfecho positivo para o clube do Morumbi.

No Olympique desde 2019, Benedetto marcou 17 gols em 69 jogos, contudo, perdeu espaço após a chegada do treinador Jorge Sampaoli. Defendendo o Boca Juniors viveu seu auge no ano de 2017, foram 28 partidas e 24 gols.

O atleta de 31 anos ganhou fama no Brasil depois de eliminar o Palmeiras nas semifinais da Libertadores de 2018, ainda atuando pelo Boca. O ‘carrasco’ dos alviverdes marcou os dois gols na vitória por 2 a 0 na Bombonera, e depois mais uma vez no empate, em 2 a 2, no Allianz Parque.

Um reforço para o ataque é considerado prioridade no departamento de futebol. Com Luciano e Eder lesionados, Pablo em baixa e as más atuações de Vitor Bueno, a comissão técnica e diretoria olham com mais atenção na busca por um atacante no mercado da bola.

O primeiro alvo foi o atacante Calleri, mas sem a resposta por parte do Deportiivo Maldonado-URU e seus empresários, a negociação deu uma esfriada nos últimos dias.