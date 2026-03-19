'É na Kings League e aqui': Neymar mandou recado após marcar gol pelo Santos contra o Inter Após o gol, o jogador chamou atenção pelo desabafo direto, em meio ao momento turbulento que vive na temporada Estadão Conteúdo 19.03.26 10h43 Neymar voltou a balançar as redes pelo Santos nesta quarta-feira (18), mas a equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Internacional na Vila Belmiro. O camisa 10 marcou de pênalti pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após o gol, o jogador expressou seu descontentamento. "É na Kings League e aqui. F...-..", afirmou ainda no gramado, em um momento de turbulência na temporada. O resultado mantém o Santos com seis pontos, na 16ª colocação. O Internacional soma cinco pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O desempenho coletivo ficou abaixo do esperado, e Neymar não teve grande atuação nos 90 minutos, apesar do gol. Neymar e a relação com a Seleção e Kings League A partida contra o Internacional ocorreu dois dias após o jogador ficar fora da lista de convocados da seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti. O duelo era visto como uma oportunidade para Neymar retomar o protagonismo, mas o rendimento não foi suficiente. Além dos compromissos com o Santos, Neymar tem dividido sua atenção com a Kings League Brasil. Na última segunda-feira (17), ele participou de uma partida entre Furia FC e DesimpaiN pela segunda rodada da competição. Presidente da equipe, ao lado do influenciador Cris Guedes, o camisa 10 participou diretamente do jogo. Ele cobrou o "pênalti do presidente", recurso permitido pelo regulamento do torneio. Lazer e desconexão: a visão de Neymar Em episódio recente de sua série no YouTube, o jogador comentou sobre a importância desse ambiente. Ele o descreve como forma de lazer e desconexão da pressão do futebol profissional. "Eu gosto de ver a Kings League, né? Eu gosto de estar ali no ambiente de futebol, dos meninos. Eu acho que é a mesma coisa, o mesmo programa de um cara que vai ao cinema ou vai ao teatro. Eu vou aqui e desligo, então não vejo problema nenhum", afirmou o atleta. Mesmo com o gol marcado, Neymar segue sob pressão. Ele busca desempenho e resultados tanto no Santos quanto para tentar retornar à seleção em um momento decisivo do ciclo para a Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Kings League Neymar Santos Inter COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23 futebol Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil 19.03.26 10h25 Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 QUE FASE... Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. 18.03.26 23h46