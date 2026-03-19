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'É na Kings League e aqui': Neymar mandou recado após marcar gol pelo Santos contra o Inter

Após o gol, o jogador chamou atenção pelo desabafo direto, em meio ao momento turbulento que vive na temporada

Estadão Conteúdo

Neymar voltou a balançar as redes pelo Santos nesta quarta-feira (18), mas a equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Internacional na Vila Belmiro. O camisa 10 marcou de pênalti pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o gol, o jogador expressou seu descontentamento. "É na Kings League e aqui. F...-..", afirmou ainda no gramado, em um momento de turbulência na temporada.

O resultado mantém o Santos com seis pontos, na 16ª colocação. O Internacional soma cinco pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O desempenho coletivo ficou abaixo do esperado, e Neymar não teve grande atuação nos 90 minutos, apesar do gol.

Neymar e a relação com a Seleção e Kings League

A partida contra o Internacional ocorreu dois dias após o jogador ficar fora da lista de convocados da seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti. O duelo era visto como uma oportunidade para Neymar retomar o protagonismo, mas o rendimento não foi suficiente.

Além dos compromissos com o Santos, Neymar tem dividido sua atenção com a Kings League Brasil. Na última segunda-feira (17), ele participou de uma partida entre Furia FC e DesimpaiN pela segunda rodada da competição.

Presidente da equipe, ao lado do influenciador Cris Guedes, o camisa 10 participou diretamente do jogo. Ele cobrou o "pênalti do presidente", recurso permitido pelo regulamento do torneio.

Lazer e desconexão: a visão de Neymar

Em episódio recente de sua série no YouTube, o jogador comentou sobre a importância desse ambiente. Ele o descreve como forma de lazer e desconexão da pressão do futebol profissional.

"Eu gosto de ver a Kings League, né? Eu gosto de estar ali no ambiente de futebol, dos meninos. Eu acho que é a mesma coisa, o mesmo programa de um cara que vai ao cinema ou vai ao teatro. Eu vou aqui e desligo, então não vejo problema nenhum", afirmou o atleta.

Mesmo com o gol marcado, Neymar segue sob pressão. Ele busca desempenho e resultados tanto no Santos quanto para tentar retornar à seleção em um momento decisivo do ciclo para a Copa do Mundo.

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