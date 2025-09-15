Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Duplantis supera recorde mundial do salto com vara pela 14ª vez com 6,30m e leva ouro em Tóquio

Estadão Conteúdo

Já virou rotina na carreira do sueco Armand Duplantis: a cada competição, além da medalha de ouro, o atleta supera sua marca no salto com vara. Nesta segunda-feira, no Estádio Nacional de Tóquio, o título mundial veio com seu 14° recorde e a marca de 6,30m.

O feito alcançado por Duplantis no Campeonato Mundial nesta segunda-feira supera os 6,29m que ele saltou no Grand Prix de Budapeste, na Hungria, há somente 32 dias, também cravando o recorde.

Campeão olímpico em Paris-2024, o fenômeno da modalidade tem somente 25 anos e já tinha a medalha de ouro garantida em Tóquio após o grego Emmanouil Karalis parar nos 6 metros. O sueco foi para a tentativa do recorde e, com sobras, passou pelos 6,30m.

Campeão mundial juvenil em 2015 na Colômbia, Mondo Duplantis, como é carinhosamente chamado, completa uma década de sucesso na modalidade. E agora é tricampeão do planeta após a conquista desta segunda-feira - já havia levado o ouro em 2022 e 2023.

Como sempre faz, Duplantis pediu o aplauso da torcida antes de iniciar a corrida para o salto. Após superar o bastão, o sueco fez uma linda festa no Estádio nacional de Tóquio, ao sair pulando e recebendo abraços ainda na pista. Depois, foi à mureta das arquibancadas e foi ovacionado, com o público de pé.

A brilhante carreira de Duplantis no salto com vara é explicada pelo incrível número de conquistas de maneira consecutiva. Com o ouro em Tóquio, ele chegou a o 36º título em série desde agosto de 2023.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atletsimo

Campeonato Mundial

salto com vara

Armand Duplantis

recorde mundial
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira

Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo

15.09.25 12h21

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.09.25 7h00

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda