Duplantis supera recorde mundial do salto com vara pela 14ª vez com 6,30m e leva ouro em Tóquio Estadão Conteúdo 15.09.25 11h33 Já virou rotina na carreira do sueco Armand Duplantis: a cada competição, além da medalha de ouro, o atleta supera sua marca no salto com vara. Nesta segunda-feira, no Estádio Nacional de Tóquio, o título mundial veio com seu 14° recorde e a marca de 6,30m. O feito alcançado por Duplantis no Campeonato Mundial nesta segunda-feira supera os 6,29m que ele saltou no Grand Prix de Budapeste, na Hungria, há somente 32 dias, também cravando o recorde. Campeão olímpico em Paris-2024, o fenômeno da modalidade tem somente 25 anos e já tinha a medalha de ouro garantida em Tóquio após o grego Emmanouil Karalis parar nos 6 metros. O sueco foi para a tentativa do recorde e, com sobras, passou pelos 6,30m. Campeão mundial juvenil em 2015 na Colômbia, Mondo Duplantis, como é carinhosamente chamado, completa uma década de sucesso na modalidade. E agora é tricampeão do planeta após a conquista desta segunda-feira - já havia levado o ouro em 2022 e 2023. Como sempre faz, Duplantis pediu o aplauso da torcida antes de iniciar a corrida para o salto. Após superar o bastão, o sueco fez uma linda festa no Estádio nacional de Tóquio, ao sair pulando e recebendo abraços ainda na pista. Depois, foi à mureta das arquibancadas e foi ovacionado, com o público de pé. A brilhante carreira de Duplantis no salto com vara é explicada pelo incrível número de conquistas de maneira consecutiva. Com o ouro em Tóquio, ele chegou a o 36º título em série desde agosto de 2023. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atletsimo Campeonato Mundial salto com vara Armand Duplantis recorde mundial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35