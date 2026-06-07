Duplantis perde após 40 vitórias no salto com vara e australiano surpreende em Estocolmo Estadão Conteúdo 07.06.26 22h36 A impressionante sequência de invencibilidade de Armand Duplantis chegou ao fim neste domingo. Competindo diante de sua torcida na etapa de Estocolmo da Diamond League, o sueco foi superado pelo australiano Kurtis Marschall e terminou a prova do salto com vara na segunda colocação, encerrando uma série de 40 vitórias consecutivas na modalidade. Marschall garantiu o lugar mais alto do pódio ao superar a marca de 5,90 metros, enquanto Duplantis encontrou dificuldades ao longo da competição e não conseguiu alcançar seu melhor desempenho. O francês Baptiste Thiery completou o pódio na terceira posição. Dono do recorde mundial e principal nome do salto com vara na atualidade, Duplantis não era derrotado havia quase três anos. Após a prova, o sueco admitiu a frustração pelo resultado, principalmente por ter visto a sequência invicta terminar justamente em Estocolmo, considerada por ele a competição mais especial da temporada. "Já estava na hora de perder, fazia muito tempo desde a última vez. O que mais me incomoda é que aconteceu aqui em Estocolmo. É a competição mais importante do ano para mim. Espero que seja a última vez que eu perca aqui", afirmou à emissora sueca SVT. A expectativa para a etapa era alta. Em março, Duplantis havia estabelecido mais um recorde mundial ao saltar 6,31 metros durante o Mondo Classic, em Uppsala. O desempenho reforçou o favoritismo do bicampeão olímpico para competir novamente acima dos seis metros diante do público sueco. No entanto, a prova começou de forma incomum para o atleta. Duplantis precisou de duas tentativas para superar os 5,60 metros e, embora tenha demonstrado recuperação ao passar pelos 5,80 metros sem dificuldades, não conseguiu manter o ritmo na reta decisiva da disputa. O sueco falhou nas tentativas de superar os seis metros e também não teve sucesso ao atacar os 6,05 metros. Com isso, viu Marschall confirmar a vitória e encerrar uma das maiores sequências invictas do atletismo mundial. Apesar da decepção esportiva, Duplantis procurou encarar o resultado com bom humor ao comentar um momento importante de sua vida pessoal. - Dizem que você tem sorte no amor ou sorte no jogo. Meu casamento está chegando, então talvez exista um lado positivo nisso tudo. Só lamento não ter conseguido entregar uma atuação melhor para as pessoas que vieram me apoiar aqui - completou. Mesmo com a derrota, Duplantis segue como principal referência do salto com vara mundial e continua sendo o único atleta da história a superar a barreira dos 6,30 metros, marca que reforça seu domínio na modalidade nos últimos anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave salto com vara Duplantis Diamond League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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