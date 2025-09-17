Douglas Costa tem prisão decretada por não pagar pensão e rompe contrato com clube australiano Estadão Conteúdo 17.09.25 21h13 A quarta-feira foi bastante complicada para o meia-atacante Douglas Costa, ex-Grêmio. O jogador teve a prisão decretada pela 6ª Vara da Família de Porto Alegre por causa do não pagamento de pensão alimentícia aos filhos. O problema na Justiça gaúcha acabou custando o emprego no Sydney FC, que anuncia a rescisão do contrato em "comum acordo". A dívida do jogador é de R$ 492,9 mil, segundo revelou o GE. O mandato de prisão é de 30 dias, tem validade de dois anos e impede o jogador de deixar o País, o que motivou o Sydney FC a romper o acordo com o brasileiro. "O Sydney FC rescindiu o contrato de Douglas Costa por mútuo consentimento, com o ponta impossibilitado de viajar para a Austrália. Questões legais e pessoais em andamento em seu país de origem impediram o brasileiro de sair", informou o clube australiano. O Sydney teve paciência com Douglas Costa e revelou que o havia liberado por 60 dias para que cuidasse do problema com a justiça brasileira. "Apesar de ter recebido mais de dois meses de carência para resolver essas questões, Costa informou ao Sydney FC que não há solução à vista." O jogador agradeceu o apoio do clube, que entendeu sua situação. "Quero agradecer ao Sydney FC por me dar a oportunidade de jogar na Austrália. Foi um ano incrível no Sky Blue", disse Douglas Costa. "Sinto muito não poder retornar neste momento devido a questões que preciso resolver em casa, mas sempre me lembrarei com carinho do meu tempo em Sydney." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Sydney FC Douglas Costa prisão pensão alimentícia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada 17.09.25 18h34 SÉRIE B Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG 17.09.25 18h20 Probabilidade UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém 17.09.25 11h58 Probabilidade UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha 17.09.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 Probabilidade UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha 17.09.25 11h03