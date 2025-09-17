Cuello, do Atlético-MG, passará por cirurgia após sofrer grave lesão em jogo contra o Bolívar Estadão Conteúdo 17.09.25 23h58 O atacante Tomás Cuello, do Atlético-MG, deve passar por cirurgia após sofrer uma grave lesão no empate desta quarta-feira contra o Bolívar, pelas quartas de final da Sul-Americana. O confronto foi disputado na altitude do Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Em nota publicada nas redes sociais, o clube mineiro informou que exames de imagem apontaram "fratura da fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo". A contusão ocorreu ainda no primeiro tempo. Em uma esticada na disputa de bola, Cuello ficou com o pé preso no gramado e caiu com o peso do corpo sobre o tornozelo, gritando de dor. Ele deixou o campo chorando, de maca, e foi substituído por Caio Paulista. Após o atendimento inicial, o argentino foi levado ao Hospital Alemana, em La Paz, onde recebeu medicação e imobilização no local da lesão. O Atlético informou que novos exames serão realizados quando o jogador retornar a Belo Horizonte. "Força, Cuello! Toda nossa torcida por uma boa recuperação. Estamos com você!", diz o comunicado do Atlético-MG. O jogo de volta entre as equipes está marcado para a próxima quarta-feira, dia 24, na Arena MRV. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Atlético-MG Cuello COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada 17.09.25 18h34 SÉRIE B Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG 17.09.25 18h20 Probabilidade UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém 17.09.25 11h58 Probabilidade UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha 17.09.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cuello, do Atlético-MG, passará por cirurgia após sofrer grave lesão em jogo contra o Bolívar 17.09.25 23h58 NA ARGENTINA Palmeiras faz 1º tempo primoroso e vence o River Plate na Libertadores As equipes voltam a campo para o duelo final na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. 17.09.25 23h48 QUE SITUAÇÃO! Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa' Jogador, que volta após cumprir suspensão no último jogo, afirma que time precisar acordar e começar a fazer uma campanha de G4 a partir do próximo jogo, contra o Goiás, fora de casa, se quiser se livrar do rebaixamento 17.09.25 20h10 FUTEBOL Jogadores do Remo serão julgados pelo TJD e podem ficar de fora de jogos decisivos do Parazão Clube pode perder o Vacaria por até três jogos e o David Batista por até 12 jogos. O julgamento será na próxima terça-feira (26) 18.09.25 0h54