Douglas Costa brinca depois de conquista do Mundial de Clubes: 'Pedir para por seu nome no trabalho'

Após o Bayern de Munique (ALE) conquistar o tetracampeonato do Mundial de Clubes em cima do Tigres (MEX) com a vitória por 1 a 0, o atacante brasileiro do time alemão, Douglas Costa compartilhou uma foto sua com a taça de campeão e brincou sobre sua participação na conquista. Douglas é reserva da equipe e entrou nos minutos finais da decisão.

- Quando você pedi para os seus amigos da escola pra por o seu nome no trabalho em grupo - disse o atacante na legenda da foto com o troféu do Mundial após a partida.

Veja a postagem original de Douglas Costa abaixo.

O Mundial de Clubes terminou com o título do Bayern de Munique, a vice colocação do Tigres e o terceiro lugar do Al-Ahly (EGI). O Palmeiras, campeão da Libertadores, ficou em quarto.