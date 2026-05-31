Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos

O torcedor do São Paulo vai para a pausa da Copa do Mundo com dor de cabeça. Afinal, depois da derrota para o Remo neste domingo, dia 31, o time tricolor chegou à incômoda marca de cinco jogos seguidos sem vencer o Brasileirão. Para o técnico Dorival Júnior, a equipe paulista foi melhor e só resta admitir que os mandantes foram mais 'competentes'.

"Nós tivemos oportunidades para definir a partida. Oportunidades reais, que acabou não acontecendo. Só com trabalho, só com repetição, só com dedicação nós vamos voltar a alcançar o nosso melhor", declarou Dorival em entrevista coletiva após o jogo.

"E que as coisas aconteçam com um pouco mais de naturalidade. Esse é o principal desafio e um aspecto importante para esse retorno", acrescentou.

A última vitória do São Paulo no Brasileirão foi em 25 de abril, no placar de 1 a 0 sobre o Mirassol. Desde lá, soma três derrotas (Corinthians, Fluminense e Remo) e dois empates (Bahia e Botafogo, os dois como mandate). Assim sendo, o time tricolor vai para a pausa da Copa do Mundo estacionado na 8ª colocação com 25 pontos. Em caso de triunfo sobre o Remo, poderia ter chegado a 28, um degrau abaixo do Red Bull Bragantino, que é o 5º colocado.

Apesar de não transformar as oportunidades em gols, e por ter mexido na estrutura tática da sua equipe, Dorival não vê o resultado como um tropeço. "Não é questão de falha. Tem momentos em que nós temos de entender que o adversário foi competente. E na única oportunidade que aconteceu, eles tiveram a condição do gol. Fato esse que não fizemos", explicou o treinador.

"Tivemos n situações na primeira etapa, no retorno... a colocação anterior, algumas tomadas de decisões não foram condizente com aquele momento. Mas, a equipe não jogou uma partida abaixo, não jogou uma partida desequilibrada. Ao contrário. Teve as ações, a maioria das ações nas mãos. Apenas nós não conseguimos confirmar aquilo que poderíamos ter feito, em razão do volume que nós tivemos ao longo dos 90 minutos", completou.

Contratado no final de abril, ele admite que ainda tem muito o que melhorar e treinar na sua equipe. "É mais um desafio para poder chegar, poder melhorar. Nós estamos buscando essa condição... bem pouco tempo de treinamento e de jogos, mas estamos percebendo que as coisas vão melhorar. É só insistirmos, só trabalharmos. Dedicação maior para que tudo aconteça de uma maneira mais clara." O São Paulo volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Athletico-PR.