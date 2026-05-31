Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos Estadão Conteúdo 31.05.26 23h41 O torcedor do São Paulo vai para a pausa da Copa do Mundo com dor de cabeça. Afinal, depois da derrota para o Remo neste domingo, dia 31, o time tricolor chegou à incômoda marca de cinco jogos seguidos sem vencer o Brasileirão. Para o técnico Dorival Júnior, a equipe paulista foi melhor e só resta admitir que os mandantes foram mais 'competentes'. "Nós tivemos oportunidades para definir a partida. Oportunidades reais, que acabou não acontecendo. Só com trabalho, só com repetição, só com dedicação nós vamos voltar a alcançar o nosso melhor", declarou Dorival em entrevista coletiva após o jogo. "E que as coisas aconteçam com um pouco mais de naturalidade. Esse é o principal desafio e um aspecto importante para esse retorno", acrescentou. A última vitória do São Paulo no Brasileirão foi em 25 de abril, no placar de 1 a 0 sobre o Mirassol. Desde lá, soma três derrotas (Corinthians, Fluminense e Remo) e dois empates (Bahia e Botafogo, os dois como mandate). Assim sendo, o time tricolor vai para a pausa da Copa do Mundo estacionado na 8ª colocação com 25 pontos. Em caso de triunfo sobre o Remo, poderia ter chegado a 28, um degrau abaixo do Red Bull Bragantino, que é o 5º colocado. Apesar de não transformar as oportunidades em gols, e por ter mexido na estrutura tática da sua equipe, Dorival não vê o resultado como um tropeço. "Não é questão de falha. Tem momentos em que nós temos de entender que o adversário foi competente. E na única oportunidade que aconteceu, eles tiveram a condição do gol. Fato esse que não fizemos", explicou o treinador. "Tivemos n situações na primeira etapa, no retorno... a colocação anterior, algumas tomadas de decisões não foram condizente com aquele momento. Mas, a equipe não jogou uma partida abaixo, não jogou uma partida desequilibrada. Ao contrário. Teve as ações, a maioria das ações nas mãos. Apenas nós não conseguimos confirmar aquilo que poderíamos ter feito, em razão do volume que nós tivemos ao longo dos 90 minutos", completou. Contratado no final de abril, ele admite que ainda tem muito o que melhorar e treinar na sua equipe. "É mais um desafio para poder chegar, poder melhorar. Nós estamos buscando essa condição... bem pouco tempo de treinamento e de jogos, mas estamos percebendo que as coisas vão melhorar. É só insistirmos, só trabalharmos. Dedicação maior para que tudo aconteça de uma maneira mais clara." O São Paulo volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Athletico-PR. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Dorival Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06