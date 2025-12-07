Dorival mira Copa do Brasil e lamenta campanha do Corinthians no Brasileiro: 'Fazer melhor' O clube ficou em 13ª lugar ao final do Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 07.12.25 20h52 A 13ª colocação ao final do Campeonato Brasileiro e o aproveitamento de apenas 41% na competição foram motivos de lamentação na coletiva concedida pelo técnico Dorival Júnior ao final do empate de 1 a 1 com o Juventude neste domingo, em jogo realizado na Arena. Profundamente insatisfeito com o que o time apresentou no Nacional, o treinador corintiano admitiu certa decepção, mas vai usar a Copa do Brasil para tentar uma espécie de redenção neste finalzinho de temporada. Os gritos de "é quarta-feira", que vieram das arquibancadas, em referência ao jogo contra o Cruzeiro, entraram na pauta dos jornalistas, que perguntaram se a equipe entraria pressionada para estas semifinais. "Convivemos diariamente com pressão, ela não é maior nem menor. Ela é sempre constante. Em qualquer clube que nos estivermos, ela vai acontecer sempre" Dorival, deu um alento à torcida ao lembrar que o Corinthians está vivo na luta pelo título da Copa do Brasil. Nas semifinais do torneio, a equipe paulista encara o Cruzeiro em dois jogos. O primeiro desafio acontece nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. "Não chegamos onde chegamos por acaso. Tivemos merecimento e vamos enfrentar um rival que tem grandes jogadores e um ótimo treinador. Respeitamos, mas também temos pontos positivos. Vamos fazer o nosso melhor em busca de mais uma classificação que tem valor inestimável", afirmou. Sobre o desempenho no Brasileiro, o treinador reconheceu que o time rendeu bem menos do que o esperado ao longo dos 38 jogos. "Temos consciência de que poderia ser melhor (a campanha). Faltaram muitas coisas na temporada. Fica um sentimento de decepção por aquilo que não realizamos ao longo da competição, por aquilo que não gostaríamos de ter entregue ao nosso torcedor", afirmou. Com 47 pontos, o Corinthians terminou a competição uma posição atrás do Santos, rival que iniciou a rodada com risco de rebaixamento. Nos últimos quatro jogos, a equipe sofreu duas derrotas e empatou os outros dois confrontos. Diante dessa falta de resultados positivos, ele fez um alerta à diretoria sobre a necessidade mudanças. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Corinthians Dorival COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00