Dorival mira Copa do Brasil e lamenta campanha do Corinthians no Brasileiro: 'Fazer melhor'

A 13ª colocação ao final do Campeonato Brasileiro e o aproveitamento de apenas 41% na competição foram motivos de lamentação na coletiva concedida pelo técnico Dorival Júnior ao final do empate de 1 a 1 com o Juventude neste domingo, em jogo realizado na Arena. Profundamente insatisfeito com o que o time apresentou no Nacional, o treinador corintiano admitiu certa decepção, mas vai usar a Copa do Brasil para tentar uma espécie de redenção neste finalzinho de temporada.

Os gritos de "é quarta-feira", que vieram das arquibancadas, em referência ao jogo contra o Cruzeiro, entraram na pauta dos jornalistas, que perguntaram se a equipe entraria pressionada para estas semifinais. "Convivemos diariamente com pressão, ela não é maior nem menor. Ela é sempre constante. Em qualquer clube que nos estivermos, ela vai acontecer sempre"

Dorival, deu um alento à torcida ao lembrar que o Corinthians está vivo na luta pelo título da Copa do Brasil. Nas semifinais do torneio, a equipe paulista encara o Cruzeiro em dois jogos. O primeiro desafio acontece nesta quarta-feira, em Belo Horizonte.

"Não chegamos onde chegamos por acaso. Tivemos merecimento e vamos enfrentar um rival que tem grandes jogadores e um ótimo treinador. Respeitamos, mas também temos pontos positivos. Vamos fazer o nosso melhor em busca de mais uma classificação que tem valor inestimável", afirmou.

Sobre o desempenho no Brasileiro, o treinador reconheceu que o time rendeu bem menos do que o esperado ao longo dos 38 jogos. "Temos consciência de que poderia ser melhor (a campanha). Faltaram muitas coisas na temporada. Fica um sentimento de decepção por aquilo que não realizamos ao longo da competição, por aquilo que não gostaríamos de ter entregue ao nosso torcedor", afirmou.

Com 47 pontos, o Corinthians terminou a competição uma posição atrás do Santos, rival que iniciou a rodada com risco de rebaixamento. Nos últimos quatro jogos, a equipe sofreu duas derrotas e empatou os outros dois confrontos. Diante dessa falta de resultados positivos, ele fez um alerta à diretoria sobre a necessidade mudanças.