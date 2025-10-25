Dorival Jr. elogia consistência defensiva do Corinthians: 'Muitas partidas sem gols sofridos'

Técnico do Corinthians, Dorival Júnior, elogiou o desempenho da equipe após o triunfo sobre o Vitória por 1 a 0 neste sábado no Barradão pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele analisou que as defesas prevaleceram sobre os ataques e que as possibilidades foram "raras" de ambos os times.

"Foi um jogo brigado e disputado. O Vitória vinha de sequência interessante, crescendo na competição", afirmou o técnico, que fez questão de citar o fato de o Corinthians não ser vazado. "Temos muitas partidas sem gols sofridos. Era um problema anterior. Equipe confiante."

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos 39 pontos, é o nono colocado no Brasileiro, está mais perto do grupo que briga por uma vaga na Libertadores e se afasta da zona do rebaixamento. O Vitória tem 31 pontos é o primeiro time na zona da degola. "Agora conseguimos abrir um pouco. Espero que melhoremos rodada a rodada", afirmou o técnico do Corinthians.

Autor do gol da vitória corintiana, Charles afirmou que o resultado foi com "o espírito do Corinthians". "Jogar aqui é sempre difícil. A gente sabia que ia ser um jogo aguerrido, de muita luta, de muito duelo", afirmou o volante ao Première. "Feliz hoje por ter entrado, por ter marcado. Estava precisando deste gol há um tempo. Feliz por ajudar o clube com uma vitória importante para a sequência do campeonato."

O Corinthians volta a campo no domingo, para enfrentar o Grêmio, pela 31ª rodada do Brasileiro, na Neo Química Arena.