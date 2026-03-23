Dorival Jr. critica árbitro por pênalti não marcado e por segurar jogo: 'É um absurdo' Estadão Conteúdo 23.03.26 0h42 O técnico do Corinthians, Dorival Jr., criticou o árbitro Rodrigo Pereira de Lima por não ter marcado um pênalti em André no empate com o Flamengo neste domingo na Neo Química Arena. "A arbitragem não marcar o pênalti é um absurdo. Um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante", afirmou Dorival em entrevista coletiva. Para ele, a expulsão de Evertton Araújo, do Flamengo, no segundo tempo acabou atrapalhando o jogo. "Preferia que não tivesse existido a expulsão. Depois disso, não tivemos o jogo fluindo", afirmou o técnico. Antes de o técnico conversar com os jornalistas, Marcelo Paz, diretor do Corinthians, fez um pronunciamento fez duras críticas à arbitragem. "O Pênalti foi absurdo. Escandaloso. Ele deveria ter dado no campo, mas como ele não deu no campo, o VAR deveria ter chamado. Todo mundo viu que foi pênalti. O Brasil viu que foi pênalti." O executivo disse que já sugeriu à CBF que Rodrigo Pereira Lima não apite jogos do time. "Agora faço uma fala pública: que o Rodrigo não apite mais jogos do Corinthians, porque o histórico é muito ruim. Sempre de prejuízo", afirmou Paz. Na saída de campo, o zagueiro Gustavo Henrique também criticou o árbitro, concordando coma opinião de Dorival. "Depois da expulsão o juiz se enrolou muito, ele estava bem, deixando o jogo correr. Pareceu que tudo ele compensava para o Flamengo, mas não gosto de falar muito da arbitragem não", afirmou o defensor. "No segundo tempo praticamente não teve bola rolando. Acho que é ruim para o futebol, não conseguimos fazer nada depois da expulsão." Na parte tática, Dorival se disse satisfeito após ter conseguido repetir a equipe que enfrentou o Flamengo na decisão na Supercopa do Brasil há quase dois meses. "Tivemos uma atuação segura, buscando o gol mesmo tendo dificuldades após levar o gol muito cedo." Para ele, a construção do gol de Yuri Alberto foi uma típica jogada do que a comissão técnica e os jogadores trabalham no dia a dia. "A bola sai do Hugo e roda de um lado para outro, com flutuações e o preenchimento na área. A equipe está se desenvolvendo." O técnico também disse que Memphis sentiu um incômodo na jogada do gol, na inversão de bola. "Tivemos todo cuidado possível com o Memphis e mesmo assim acabou acontecendo", lamentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Dorival Jr. Marcelo Paz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 futebol Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia Ronaldo caiu de mau jeito após defesa e precisou de atendimento médico no Mangueirão 22.03.26 17h28 FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Dorival Jr. critica árbitro por pênalti não marcado e por segurar jogo: 'É um absurdo' 23.03.26 0h42 Londrina surpreende Novorizontino no interior paulista e vence por 3 a 1 na estreia da Série B 22.03.26 23h42 FUTEBOL FPF convoca clubes para congresso técnico e vagas na Série D de 2025 serão debatidas Presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, informou que reunião pode mudar o regulamento de como serão preenchidas as vagas do Pará no Brasileiro Série D de 2025 19.03.24 13h07 Mais Esportes Luta marajoara é reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado Reconhecimento ocorreu na terça-feira (29), em sessão plenária na Assembleia Legislativa do Pará 30.03.22 15h09