Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Documentário retrata lideranças femininas no futebol: 'Mulheres estão mudando o jogo'

Estadão Conteúdo

A jornalista Fernanda Menegotto ficou intrigada quando a filha Luiza, de 9 anos, lhe perguntou por que não havia "meninas mandando no futebol". Ela não sabia, mas esse questionamento seria a origem de um documentário independente que dá destaque a histórias de mulheres protagonistas no futebol brasileiro.

"Meu filho chegou atrás dela e respondeu: 'menina manda sim. A tia Roberta manda no Fluminense'", conta Fernanda ao Estadão. Seu filho estava se referindo a Roberta Fernandes, primeira CEO de um clube de futebol, à frente do tricolor carioca entre 2014 e 2017. As gravações ocorreram em fevereiro deste ano, divididas entre Rio e São Paulo.

Roberta é uma das três protagonistas do De Virada - Bastidores e desafios do futebol, documentário produzido pela FMM e Elo Studios, com apoio de desenvolvimento da Transforma e que estreia na plataforma de streaming HBO Max em 7 de outubro.

As outras duas são Edina Alves, primeira árbitra do País a apitar um jogo de Brasileirão e a juíza brasileira com o maior número de jogos em Copa do Mundo, e Tamires, capitã do Corinthians e referência da seleção brasileira.

"No dia seguinte, procurei a Roberta e ela me contou todo esse envolvimento dela que foi puxando a história de outras mulheres, de preparadoras físicas, dirigentes. Tem grandes mulheres nesse mercado. Chegamos à conclusão que era muito importante contar essa história, sobretudo quando a Roberta me disse que é procurada por muitas meninas que querem saber como ser dirigente de um clube, ser uma liderança fora do campo", conta Fernanda, idealizadora e diretora-geral do projeto, no evento de lançamento do filme em um edifício da Avenida Paulista.

"Esse projeto nasceu de um papo dentro de casa e evoluiu para se tornar um formato para tentar mudar a cultura do esporte e mostrar que os grandes acontecimentos do futebol têm, sim, figuras femininas por trás. É um espaço prioritariamente ocupado por homens, mas vemos que as mulheres vieram para mudar esse jogo", completou Fernanda.

O documentário tem patrocínio da Amstel, que fez uma provocação nas redes sociais ao pedir a fãs de futebol que pensassem na primeira lenda do futebol sul-americano que viesse à mente. Segundo a marca, entre as 993 respostas recebidas, 99,1%, ou 984 respostas, citaram homens, enquanto somente 0,9%, ou, 9 citações, indicaram jogadoras mulheres.

"Quando a gente deixa a mulher ocupar outros espaços estamos dando liberdade para que os homens ocupem outros espaços, trazendo liberdade maior para todos", opina Sabrina Nudeliman, CEO da Elo Studios, uma das produtoras do projeto.

A ideia do filme foi acompanhar e mostrar ao longo de 71 minutos os bastidores das jornadas das três mulheres em posições de liderança no futebol. Isso inclui mostrar os sentimentos do trio aos olhares tortos e às situações desconfortáveis a que foram submetidas em um ambiente predominantemente masculino.

"Diria que nos três casos elas enfrentaram esses preconceitos e lutaram muito. Esse documentário serve de inspiração para todas as mulheres, não só jogadoras", diz Sabrina.

Roberta está no Fluminense há duas décadas. Ela entrou no clube como advogada assistente em 2005, foi promovida posteriormente ao cargo de diretora jurídica e foi CEO de 2014 a 2017.

"Tem várias meninas que me procuram, que me olham, querem saber da minha história. Quero que meus filhos sejam agentes dessa transformação. Quero que as meninas olhem pra mim e vejam que é possível sim uma mulher estar num cargo de direção do futebol", afirma ela.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futelbol

lideranças femininas

documentário
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário

Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão

01.10.25 19h29

Futebol

Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras

O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

01.10.25 18h03

série b

André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa'

Meio-campista destacou confiança após vitória e afirmou que o time precisa focar em cada jogo para escapar do rebaixamento.

01.10.25 17h12

FUTEBOL

Pentacampeão do Mundo, Rivaldo cita a força das torcidas do Remo e do Paysandu na Série B

Rivaldo falou dos favoritos ao acesso e fez questão de citar a força das torcidas do Leão e Papão

01.10.25 16h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

30ª RODADA

Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações

O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão

02.10.25 7h00

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

TRETA

Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto

Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha

30.09.25 21h44

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

02.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda