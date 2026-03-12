Djokovic faz ponto impressionante, mas é eliminado por Draper nas oitavas de Indian Wells Atual campeão, o americano precisou suar para superar o experiente sérvio, em jogo com 2h35 de duração Estadão Conteúdo 12.03.26 9h03 Jack Draper se recuperou de um set perdido e venceu o pentacampeão Novak Djokovic por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (5), na noite desta quarta-feira. A partida, válida pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, teve duração de 2h35. Draper, de 24 anos, que retorna às quadras após oito meses afastado por uma lesão no braço, avançou para as quartas de final. Seu próximo adversário será Daniil Medvedev, que derrotou Alex Michelsen por 6/2 e 6/4 nas oitavas de final. Durante o confronto, Djokovic, terceiro cabeça de chave, liderava por 6/5 no terceiro set antes de Draper reagir e forçar um tie-break. No set decisivo, os tenistas protagonizaram um rally de 26 trocas, com o sérvio marcando o ponto de forma impressionante. Draper celebra vitória no Masters 1000 "Ainda não sinto que estou jogando nem perto do que quero", disse Draper. "Vim aqui e venci essa partida com muita determinação." O tenista, 14º cabeça de chave, venceu o Aberto de Stuttgart e o Aberto de Viena em 2024. Histórico de Djokovic em Indian Wells Djokovic, de 38 anos e 24 vezes campeão de Grand Slam, conquistou o título em Indian Wells em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016. O sérvio quase obteve seu 11º título do Aberto da Austrália no início deste ano, mas perdeu para Carlos Alcaraz. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells Djokovic eliminado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 FUTEBOL Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense 12.03.26 8h30 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00 futebol Águia de Marabá enfrenta o Madureira por vaga na quarta fase da Copa do Brasil Azulão busca mais uma campanha histórica para o clube na competição 12.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 Futebol Castanhal é goleado em casa e se despede da Copa do Brasil Japiim sofre 4 a 0 do Nova Iguaçu no Modelão e dá adeus à competição nacional ainda na terceira fase 11.03.26 22h38 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00 FUTEBOL Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense 12.03.26 8h30