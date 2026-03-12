Djokovic faz ponto impressionante, mas é eliminado por Draper nas oitavas de Indian Wells

Jack Draper se recuperou de um set perdido e venceu o pentacampeão Novak Djokovic por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (5), na noite desta quarta-feira. A partida, válida pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, teve duração de 2h35.

Draper, de 24 anos, que retorna às quadras após oito meses afastado por uma lesão no braço, avançou para as quartas de final. Seu próximo adversário será Daniil Medvedev, que derrotou Alex Michelsen por 6/2 e 6/4 nas oitavas de final.

Durante o confronto, Djokovic, terceiro cabeça de chave, liderava por 6/5 no terceiro set antes de Draper reagir e forçar um tie-break. No set decisivo, os tenistas protagonizaram um rally de 26 trocas, com o sérvio marcando o ponto de forma impressionante.

Draper celebra vitória no Masters 1000

"Ainda não sinto que estou jogando nem perto do que quero", disse Draper. "Vim aqui e venci essa partida com muita determinação." O tenista, 14º cabeça de chave, venceu o Aberto de Stuttgart e o Aberto de Viena em 2024.

Histórico de Djokovic em Indian Wells

Djokovic, de 38 anos e 24 vezes campeão de Grand Slam, conquistou o título em Indian Wells em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016. O sérvio quase obteve seu 11º título do Aberto da Austrália no início deste ano, mas perdeu para Carlos Alcaraz.