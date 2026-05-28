Djokovic exalta Fonseca e diz que rival tem preferência da torcida: 'Apoio em qualquer lugar' O cabeça de chave número três da competição confirmou a sua permanência no saibro parisiense após superar o francês Valentine Royer por 3 sets a 1 Estadão Conteúdo 28.05.26 10h34 Novak Djokovic já direciona suas atenções para o confronto contra João Fonseca em Roland Garros. O tricampeão do Grand Slam francês elogiou as qualidades do tenista brasileiro e destacou a conexão de Fonseca com os torcedores. "Ele tem um enorme apoio brasileiro em qualquer lugar onde joga. Acho que ele é um jogador de grandes palcos. O João Fonseca realmente gosta dessas ocasiões, assim como adora jogar em sessões noturnas", afirmou o tenista de 37 anos. O sérvio, cabeça de chave número três, garantiu sua vaga após superar o francês Valentine Royer em duelo de quase quatro horas. Ao analisar o desempenho de João Fonseca na vitória sobre Dino Prizmic, Djokovic destacou a evolução do brasileiro. Djokovic detalha evolução de João Fonseca "Ele fez uma grande partida contra o Jannik Sinner em Indian Wells. E também venceu o Andrey Rublev no Australian Open em sets diretos no ano passado. O João Fonseca consegue elevar o nível em grandes ocasiões e produzir grandes golpes", comentou Djokovic. O horário do confronto foi definido para esta sexta-feira, a partir das 10h30 (horário de Brasília). A previsão é de forte calor em Paris, com máximas de 32 graus. A partida será a terceira na quadra Philippe-Chartrier. Djokovic prevê jogo fisicamente desgastante Número quatro no ranking da ATP, Djokovic previu um embate desafiador. "Será outra partida muito difícil fisicamente. Esses dias têm sido extremamente desafiadores para jogar. Quando você joga uma partida de três horas e meia no saibro o desgaste é grande", concluiu o sérvio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Djokovic Fonseca torcida apoio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mercado de São Brás terá ponto de troca de figurinhas da Copa; conheça outros locais Iniciativa é promovida pela Prefeitura de Belém e deve ocorrer durante todos os domingos da Copa do Mundo 28.05.26 17h33 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Carlos Ferreira Decisão, Papão em alta rotação 28.05.26 14h17 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis 28.05.26 23h55 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58 Futebol Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking 28.05.26 23h08