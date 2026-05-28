Djokovic exalta Fonseca e diz que rival tem preferência da torcida: 'Apoio em qualquer lugar'

Novak Djokovic já direciona suas atenções para o confronto contra João Fonseca em Roland Garros. O tricampeão do Grand Slam francês elogiou as qualidades do tenista brasileiro e destacou a conexão de Fonseca com os torcedores.

"Ele tem um enorme apoio brasileiro em qualquer lugar onde joga. Acho que ele é um jogador de grandes palcos. O João Fonseca realmente gosta dessas ocasiões, assim como adora jogar em sessões noturnas", afirmou o tenista de 37 anos.

O sérvio, cabeça de chave número três, garantiu sua vaga após superar o francês Valentine Royer em duelo de quase quatro horas. Ao analisar o desempenho de João Fonseca na vitória sobre Dino Prizmic, Djokovic destacou a evolução do brasileiro.

Djokovic detalha evolução de João Fonseca

"Ele fez uma grande partida contra o Jannik Sinner em Indian Wells. E também venceu o Andrey Rublev no Australian Open em sets diretos no ano passado. O João Fonseca consegue elevar o nível em grandes ocasiões e produzir grandes golpes", comentou Djokovic.

O horário do confronto foi definido para esta sexta-feira, a partir das 10h30 (horário de Brasília). A previsão é de forte calor em Paris, com máximas de 32 graus. A partida será a terceira na quadra Philippe-Chartrier.

Djokovic prevê jogo fisicamente desgastante

Número quatro no ranking da ATP, Djokovic previu um embate desafiador. "Será outra partida muito difícil fisicamente. Esses dias têm sido extremamente desafiadores para jogar. Quando você joga uma partida de três horas e meia no saibro o desgaste é grande", concluiu o sérvio.