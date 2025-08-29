Djokovic elimina britânico e está nas oitavas de final do US Open Estadão Conteúdo 29.08.25 23h57 Novak Djokovic está nas oitavas de final do US Open. O sérvio, sétimo cabeça de chave do torneio, derrotou o britânico Cameron Norrie, nesta sexta-feira, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7), 6/2 e 6/3, em 2h49 de jogo. No primeiro set, Djokovic quebrou o saque do adversário no segundo game e levou a vantagem até o final da parcial para fechar em 6/4. No segundo set, os tenistas mantiveram seus serviços e levaram a decisão para o tie-break. Norrie foi melhor e fechou em 7/4. O terceiro set foi movimentado. Norrie quebrou o saque de Djokovic no primeiro game, mas o sérvio devolveu no saque seguinte. O ex-número 1 do mundo voltou a quebrar o serviço do rival no quarto e oitavo games para fazer 6/2. O quarto set foi marcado pela quebra do saque de Norrie logo no segundo game. Djoko segurou a vantagem para fechar em 6/3 e ganhar a partida. Outro a vencer na rodada foi o francês Adrian Mannarino, ao ganhar do norte-americano Ben Shelton (cabeça de chave 6), que abandonou a disputa no quinto set, quando o jogo estava empatado por 2 a 2 (6/3, 3/6, 6/6/4 e 4/6). Shelton sofreu uma queda no terceiro set e acabou desistindo ao final da quarta parcial, com fortes dores no ombro esquerdo. O jogador deixou a quadra com a toalha na cabeça e chorando bastante. Já o checo Tomas Machac, algoz do brasileiro João Fonseca, somou mais um triunfo, ao bater o francês Ugo Blanchet, por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/3 e 6/1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Novak Djokovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A argentina Banfield x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Campeonato Argentino Banfield e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 18h00 Futebol Pedro Rocha brilha, Remo conquista a primeira vitória na Série B e se aproxima do G4 Atacante marcou duas vezes diante do América-MG. Leão agora é o 5º colocado. 13.04.25 18h05 Esportes Superliga B Vôlei Masculino abre calendário de competições nacionais na arena Mangueirinho A Superliga B é realizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), e contou com o apoio da Federação Paraense de Voleibol (FPV) e Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) 12.02.25 21h04 faturando Atleta olímpica justifica entrada no OnlyFans: 'Recebia muitos likes em fotos de biquíni' Ex-patinadora de velocidade, agora ciclista, revela que a plataforma de conteúdo adulto a permite treinar em tempo integral e sonhar com os Jogos de Los Angeles 2028 12.10.24 21h21