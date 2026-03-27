Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Djokovic desiste do Masters de Montecarlo após 15 anos seguidos por causa de lesão no ombro

Djokovic é um dos nomes importantes da história do Masters 1000 de Montecarlo

Estadão Conteúdo

Fora do Miami Open que chega à reta final nesta semana, o sérvio Novak Djokovic também não disputará o Masters 1000 de Montecarlo, a partir do dia 5 de abril, na largada da temporada de saibro, e no qual vinha sendo presença constante desde 2011. A direção do torneio confirmou a ausência do sérvio, que luta contra uma lesão no ombro direito.

"Novak Djokovic desistiu do torneio. Desejamos-lhe uma ótima recuperação e esperamos vê-lo de volta às quadras em breve", anunciou a organização no Masters 1000 de Montecarlo no stories do Instagram.

Djokovic é um dos nomes importantes da história do Masters 1000 de Montecarlo, onde disputou quatro finais e ergueu os troféus de 2023 (diante do espanhol Rafael Nadal) e de 2015 (superou o checo Tomas Berdych).

Aos 38 anos, Djokovic tenta adiar ao máximo a aposentadoria das quadras, alegando sempre que vive seu sonho, mantendo-se motivado e com condições de enfrentar os principais candidatos do circuito.

Ocorre que a atual temporada vem sendo complicada para o tenista sérvio, que disputou somente o Aberto da Austrália, em janeiro, perdendo na decisão diante do espanhol Carlos Alcaraz e, depois, o Masters 1000 de Indian Wells, no qual caiu nas oitavas com derrota para o britânico Jack Draper.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Masters 1000 de Montecarlo

Novak Djokovic

desistência
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta

Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização

27.03.26 16h21

futebol

Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho

Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida

27.03.26 12h23

futebol

Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido

27.03.26 10h29

FUTEBOL

Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação

Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte

26.03.26 19h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado'

Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional

27.03.26 8h53

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.03.26 7h00

futebol

Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho

Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida

27.03.26 12h23

futebol

Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido

27.03.26 10h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda