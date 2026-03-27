Djokovic desiste do Masters de Montecarlo após 15 anos seguidos por causa de lesão no ombro Djokovic é um dos nomes importantes da história do Masters 1000 de Montecarlo Estadão Conteúdo 27.03.26 15h12 Fora do Miami Open que chega à reta final nesta semana, o sérvio Novak Djokovic também não disputará o Masters 1000 de Montecarlo, a partir do dia 5 de abril, na largada da temporada de saibro, e no qual vinha sendo presença constante desde 2011. A direção do torneio confirmou a ausência do sérvio, que luta contra uma lesão no ombro direito. "Novak Djokovic desistiu do torneio. Desejamos-lhe uma ótima recuperação e esperamos vê-lo de volta às quadras em breve", anunciou a organização no Masters 1000 de Montecarlo no stories do Instagram. Djokovic é um dos nomes importantes da história do Masters 1000 de Montecarlo, onde disputou quatro finais e ergueu os troféus de 2023 (diante do espanhol Rafael Nadal) e de 2015 (superou o checo Tomas Berdych). Aos 38 anos, Djokovic tenta adiar ao máximo a aposentadoria das quadras, alegando sempre que vive seu sonho, mantendo-se motivado e com condições de enfrentar os principais candidatos do circuito. Ocorre que a atual temporada vem sendo complicada para o tenista sérvio, que disputou somente o Aberto da Austrália, em janeiro, perdendo na decisão diante do espanhol Carlos Alcaraz e, depois, o Masters 1000 de Indian Wells, no qual caiu nas oitavas com derrota para o britânico Jack Draper. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Montecarlo Novak Djokovic desistência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29