Djokovic desiste do Masters de Montecarlo após 15 anos seguidos por causa de lesão no ombro

Fora do Miami Open que chega à reta final nesta semana, o sérvio Novak Djokovic também não disputará o Masters 1000 de Montecarlo, a partir do dia 5 de abril, na largada da temporada de saibro, e no qual vinha sendo presença constante desde 2011. A direção do torneio confirmou a ausência do sérvio, que luta contra uma lesão no ombro direito.

"Novak Djokovic desistiu do torneio. Desejamos-lhe uma ótima recuperação e esperamos vê-lo de volta às quadras em breve", anunciou a organização no Masters 1000 de Montecarlo no stories do Instagram.

Djokovic é um dos nomes importantes da história do Masters 1000 de Montecarlo, onde disputou quatro finais e ergueu os troféus de 2023 (diante do espanhol Rafael Nadal) e de 2015 (superou o checo Tomas Berdych).

Aos 38 anos, Djokovic tenta adiar ao máximo a aposentadoria das quadras, alegando sempre que vive seu sonho, mantendo-se motivado e com condições de enfrentar os principais candidatos do circuito.

Ocorre que a atual temporada vem sendo complicada para o tenista sérvio, que disputou somente o Aberto da Austrália, em janeiro, perdendo na decisão diante do espanhol Carlos Alcaraz e, depois, o Masters 1000 de Indian Wells, no qual caiu nas oitavas com derrota para o britânico Jack Draper.