Djokovic desiste do Masters 1000 de Paris e agradece apoio da torcida

Novak Djokovic anunciou nesta terça-feira (21/10) que não participará da edição deste ano do Masters 1000 de Paris. A decisão foi comunicada por meio das redes sociais, onde o tenista sérvio agradeceu aos torcedores da capital francesa pelos anos de apoio e destacou a tristeza por não poder competir em 2025.

Aos 38 anos, Djokovic vive uma boa fase na temporada: chegou às semifinais dos quatro torneios do Grand Slam, acumulou 35 vitórias e 11 derrotas e alcançou o expressivo número de 100 títulos em eventos do circuito ATP ao longo do ano.

A ausência de Djokovic tem peso simbólico, já que Paris é um dos torneios mais marcantes de sua carreira — ele é o maior campeão da história da competição.

Pela primeira vez, o Masters será realizado na Paris La Défense Arena, substituindo o tradicional complexo de Bercy como sede do evento.

Com a saída do sérvio, o francês Benjamin Bonzi herdará uma vaga direta na chave principal. Já o alemão Daniel Altmaier passa a liderar a lista de espera. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner serão os principais cabeças de chave do torneio.