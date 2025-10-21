Djokovic desiste do Masters 1000 de Paris e agradece apoio da torcida A decisão foi comunicada por meio das redes sociais nesta terça-feira (21/10) O Liberal 21.10.25 23h28 Novak Djokovic é nove vezes campeão do Aberto da Austrália (REUTERS/Gonzalo Fuentes) Novak Djokovic anunciou nesta terça-feira (21/10) que não participará da edição deste ano do Masters 1000 de Paris. A decisão foi comunicada por meio das redes sociais, onde o tenista sérvio agradeceu aos torcedores da capital francesa pelos anos de apoio e destacou a tristeza por não poder competir em 2025. Aos 38 anos, Djokovic vive uma boa fase na temporada: chegou às semifinais dos quatro torneios do Grand Slam, acumulou 35 vitórias e 11 derrotas e alcançou o expressivo número de 100 títulos em eventos do circuito ATP ao longo do ano. A ausência de Djokovic tem peso simbólico, já que Paris é um dos torneios mais marcantes de sua carreira — ele é o maior campeão da história da competição. Pela primeira vez, o Masters será realizado na Paris La Défense Arena, substituindo o tradicional complexo de Bercy como sede do evento. Com a saída do sérvio, o francês Benjamin Bonzi herdará uma vaga direta na chave principal. Já o alemão Daniel Altmaier passa a liderar a lista de espera. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner serão os principais cabeças de chave do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11 série b Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna 21.10.25 17h26 Futebol Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores 21.10.25 12h34 Mais esportes Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16 Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final 21.10.25 12h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol Há sete anos Paysandu perdia decisão da Série C para o Macaé Equipes empataram no Mangueirão, mas time carioca saiu como campeão pelo critério de desempate. 22.11.21 8h00 CORAÇÃO DIVIDIDO Paixão: Jorginho de Castro diz ter ‘sangue azul e verde’ O ex-craque está indeciso entre Remo e Tuna, que disputam vaga na final do Campeonato Paraense 12.05.21 10h00 Dudu marca no final e dá empate para o Atlético-MG no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana 21.10.25 23h48