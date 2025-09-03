Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Djokovic bate freguês Fritz, se iguala a Connors com 14 semifinais no US Open e desafia Alcaraz

Estadão Conteúdo

Novak Djokovic está nas semifinais do US Open pela 14ª vez na carreira, alcançando marca do lendário norte-americano Jimmy Connors. Dono de 10 finais no último Grand Slam do ano e tentando se igualar aos maiores campeões - somam cinco títulos -, o tetracampeão sérvio se garantiu com grande vitória diante do quarto do mundo e atual vice-campeão, Taylor Fritz, em quatro sets, parciais de 6/3, 7/5, 3/6 e 6/4 após 3h27, em noite com pedido de gritos das arquibancadas e de silêncio, bronca no árbitro e beijinhos irônicos à torcida.

Foi simplesmente a 15ª vitória do cabeça de chave 7 diante de um norte-americano no complexo de Flushing Meadows e a 11ª no confronto - jamais perdeu de Fritz. Mesmo com a torcida contra em Nova York, o sérvio jamais foi batido por um tenista local no Grand Slam. Manteve os 100% de aproveitamento com maestria e merecimento.

Recordista e dono de 24 títulos de Majors, Djokovic terá pela frente o embalado espanhol Carlos Alcaraz, que vem de cinco decisões seguidas na temporada e ainda não perdeu sets na competição. O tão aguardado jogo será apenas na sexta-feira, dando tempo para o sérvio de 38 anos descansar.

Djokovic entrou em quadra no Arthur Ashe Stadium sob desconfiança após sentir problemas musculares nos jogos anteriores do US Open. Mas o começo diante do atual vice-campeão demonstrou que as dores nas costas e no pescoço faziam parte do passado. Esbanjando toda sua categoria, o sérvio abriu logo 3 a 0.

Sob forte apoio dos americanos, Fritz só desencantou no placar no quarto game, encaixando boas e potentes direitas. Sabia, contudo, que precisaria devolver a quebra para voltar na parcial. Um tanto nervoso e errando bolas fáceis, viu o oponente abrir 5 a 2 com ace.

O representante da casa salvou um set point no serviço e teve dois break points a seguir, mas Djokovic se recuperou em linda troca de pontos (pediu os gritos da torcida com a mão na orelha). Em longa parcial, com outras três oportunidades de quebra desperdiçadas por Fritz, Djokovic não se abalou e fechou por 6 a 3 após bola fora.

Nada parecia abalar Djokovic após defender cinco break points no nono game. Fritz começou o segundo set pressionando o serviço do sérvio, teve outras duas oportunidades logo de cara e não se deu bem. Ficou visivelmente irritado ao não conseguir fazer 3 a 1. O lindo golpe para o empate por 2 a 2 foi aplaudido de pé.

Cada vez mais irritado por não triunfar no serviço do número 7 do mundo - havia desperdiçado as nove oportunidades até então -, Fritz se descontrolou no sétimo game e acabou quebrado. A toalha na cabeça demonstrava toda sua frustração. Com apoio da torcida, recuperou momentaneamente o emocional, conseguiu reagir e, na 11ª chance, enfim quebrou para buscar o 5 a 5.

Na hora da virada, entretanto, o braço de Fritz pesou, ele errou o saque sete vezes e com dupla falta, voltou a ficar em desvantagem. Djokovic não deu brechas e ampliou sua vantagem para 2 a 0 com 7 a 5 e beijinhos às arquibancadas.

Sem poder mais errar, o americano largou o terceiro set ainda sofrendo com o serviço e passando aperto desnecessário após abrir 40 a 0. A batalha de Djokovic se prolongava às arquibancadas e ele pediu silêncio após fechar um game.

Após mais de duas horas de jogo, o problema no pescoço começou a incomodar o sérvio. E o barulho dos americanos também. O sérvio evitou sacar, reclamou com o árbitro e levou sonora vaia. "Você tem de fazer algo a mais. Só ficar falando obrigado não adianta", protestou. Perdeu a paciência e o game, ficando atrás com 3 a 1 após curta alta. Fritz embalou e fechou o set por 6 a 3.

O equilíbrio dominou o quarto set, com os tenistas muito bem no saque e com Fritz mais seguro na disputa dos pontos, mesmo com Djokovic andando na frente. Com 5 a 4, veio a buscada chance de quebra na parcial: um duplo match point com 15 a 40. O sérvio desperdiçou as duas oportunidades. Na terceira chance, fez a festa após dupla falta do americano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

US Open

Novak Djokovic

Taylor Fritz
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números

Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso

02.09.25 19h53

FUTEBOL

Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes

Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão

02.09.25 17h54

MUDANÇA

Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo

Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B

02.09.25 17h01

SÉRIE B

Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo

Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição

02.09.25 16h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Djokovic bate freguês Fritz, se iguala a Connors com 14 semifinais no US Open e desafia Alcaraz

03.09.25 0h52

Al-Hilal segura Marcos Leonardo até limite da janela e frustra plano do São Paulo por atacante

03.09.25 0h03

Willian recua após dizer 'nunca mais' para o Brasil na saída do Corinthians e acerta com Grêmio

03.09.25 0h03

MERCADO

Remo e Paysandu encerram janela de transferências com quatro contratações cada

Enquanto o Leão tenta se aproximar do G4 da Série B e sonha com o acesso, o Papão busca alternativas ofensivas para reagir na lanterna da competição e evitar o retorno à Série C

02.09.25 21h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda