Dirigente do Newell's Old Boys revela desejo de repatriar Messi em 2027 Estadão Conteúdo 03.02.26 20h52 Lionel Messi pode estar próximo de atuar no futebol sul-americano. Em entrevista ao canal argentino Todo Noticias, Juan Manuel Medina, vice-presidente do Newell's Old Boys, contou do projeto para contratar o craque de 38 anos em 2027. "Estamos trabalhando para que o Leo (Messi) jogue no Newell's no primeiro semestre de 2027, mas por ora não há mais do que isso. É um projeto que vai além do Newell's. É um projeto da cidade de Rosário, da Província (de Santa Fé) e do futebol argentino", revelou o dirigente. Natural de Rosário, Messi iniciou sua carreira no futebol atuando nas categorias de base do Newell's aos sete anos de idade. Ele permaneceu na equipe até completar 13 anos, quando migrou para o Barcelona. Juan Medina também contou que o desejo de repatriar o meia argentino vem desde 2024, quando Ignacio Boero, atual presidente do clube, formou seu grupo político que venceu as eleições do time rubro-negro no ano seguinte. "Desde aquele momento começou a se pensar nesse projeto de longo prazo. Houve conversa, a ideia foi apresentada, mas hoje não há definições", completou. Depois de deixar o futebol europeu, Messi desembarcou no Inter Miami, dos Estados Unidos, em 2023, onde permanece até hoje. De lá para cá, o jogador conquistou três títulos e foi eleito duas vezes o melhor atleta da liga norte-americana. O contrato de Lionel com a equipe da Flórida vai até o final de 2028. Ele entrará em campo novamente no próximo sábado, 7, às 21h30 (de Brasília), no amistoso de pré-temporada diante do Barcelona de Guayaquil.