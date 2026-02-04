Dirigente do Al-Hilal diz que CEO da liga saudita sonha em ter Vini Jr. 'Se estiver disponível' Estadão Conteúdo 04.02.26 11h47 O CEO da Liga da Arábia Saudita, Omar Mugharbel, ainda tem o interesse em contar com o futebol do brasileiro Vinicius Júnior no futuro. Quem fez a revelação foi o espanhol Esteve Calzada, CEO do Al-Hilal, em entrevista à rádio Cadena SER. Vinicius Júnior tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. No momento, as conversas para uma eventual prorrogação do vínculo estão estagnadas. O nome de Vinicius Júnior já foi especulado no futebol saudita em outras oportunidades. "No nosso caso (do Al-Hilal) não há conversas (com Vinicius Júnior), mas o CEO da liga saudita, cada vez que lhe perguntam, diz que, se ele (Vinicius) estiver disponível, vai tentar trazê-lo", afirmou Esteve Calzada. Vinicius Júnior viveu esta temporada momento ruim com a camisa do Real Madrid, quando a equipe era comandada por Xabi Alonso. No entanto, o brasileiro recuperou o melhor futebol nas últimas partidas, sob o comando de Álvaro Arbeloa. Esteve Calzada ainda falou sobre outro assunto, que tem gerado polêmica na Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo tem se recusado a atuar pelo Al-Nassr, alegando que o clube tem recebido menos aportes por parte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). O astro português alega que o Fundo estaria priorizando outras equipes do país, como o próprio Al-Hilal. Na última segunda-feira, 2, o clube de Esteve Calzada agitou a janela de transferências ao contratar o francês Karim Benzema, que estava no Al-Ittihad. O dirigente negou qualquer favorecimento ao Al-Hilal. "Tem que perguntar a ele (Cristiano Ronaldo, sobre o protesto). Nós tivemos uma oportunidade única, porque queríamos um atacante e Benzema já foi Bola de Ouro e tem um talento espetacular. Além disso, não tem que se adaptar a nossa liga", disse Calzada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Al-Hilal liga saudita Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32 futebol Re-Pa: com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para o público geral Papão encara o Remo no próximo domingo (8), pela quarta rodada do Parazão 04.02.26 9h42 esportes Remo anuncia contratação do argentino Leonel Picco Jogador está regularizado no BID e pode estrear pelo clube azulino nesta quarta-feira (4), contra o Mirassol, pela Série A do Campeonato Brasileiro 03.02.26 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 Futebol Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 04.02.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.02.26 7h00 Futebol Festa no interior! Quatro jogos abrem a 3ª rodada do Parazão; confira horários e locais O Campeonato Paraense abre a 3ª rodada nesta quarta com quatro partidas todas no interior do Estado 04.02.26 8h00