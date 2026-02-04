Capa Jornal Amazônia
Dirigente do Al-Hilal diz que CEO da liga saudita sonha em ter Vini Jr. 'Se estiver disponível'

Estadão Conteúdo

O CEO da Liga da Arábia Saudita, Omar Mugharbel, ainda tem o interesse em contar com o futebol do brasileiro Vinicius Júnior no futuro. Quem fez a revelação foi o espanhol Esteve Calzada, CEO do Al-Hilal, em entrevista à rádio Cadena SER.

Vinicius Júnior tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. No momento, as conversas para uma eventual prorrogação do vínculo estão estagnadas. O nome de Vinicius Júnior já foi especulado no futebol saudita em outras oportunidades.

"No nosso caso (do Al-Hilal) não há conversas (com Vinicius Júnior), mas o CEO da liga saudita, cada vez que lhe perguntam, diz que, se ele (Vinicius) estiver disponível, vai tentar trazê-lo", afirmou Esteve Calzada.

Vinicius Júnior viveu esta temporada momento ruim com a camisa do Real Madrid, quando a equipe era comandada por Xabi Alonso. No entanto, o brasileiro recuperou o melhor futebol nas últimas partidas, sob o comando de Álvaro Arbeloa.

Esteve Calzada ainda falou sobre outro assunto, que tem gerado polêmica na Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo tem se recusado a atuar pelo Al-Nassr, alegando que o clube tem recebido menos aportes por parte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

O astro português alega que o Fundo estaria priorizando outras equipes do país, como o próprio Al-Hilal. Na última segunda-feira, 2, o clube de Esteve Calzada agitou a janela de transferências ao contratar o francês Karim Benzema, que estava no Al-Ittihad. O dirigente negou qualquer favorecimento ao Al-Hilal.

"Tem que perguntar a ele (Cristiano Ronaldo, sobre o protesto). Nós tivemos uma oportunidade única, porque queríamos um atacante e Benzema já foi Bola de Ouro e tem um talento espetacular. Além disso, não tem que se adaptar a nossa liga", disse Calzada.

Palavras-chave

futebol

Al-Hilal

liga saudita

Vini Jr.
Esportes
