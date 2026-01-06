Diretor do Atlético-MG revela proposta até 2027 por Hulk e revela: 'Ninguém quer que ele saia' Estadão Conteúdo 06.01.26 18h23 O Atlético-MG não está disposto a perder seu segundo jogador para o Fluminense e garantiu, nesta terça-feira, que o ídolo Hulk está nos planos não apenas para 2026, mas também para o próximo ano. Depois de ver o lateral-esquerdo Guilherme Arana se acertar com os cariocas, o CSO Paulo Bracks foi enfático ao garantir que todos no clube querem a permanência do experiente atacante. Hulk perdeu espaço com o técnico Jorge Sampaoli na reta final de 2025, começou a ser substituído com frequência e até na reserva foi parar, o que o deixou tentado a aceitar a alta proposta financeira do Fluminense. No clube mineiro desde 2021, o jogador se tornou referência e ídolo da torcida, que vem fazendo coro para demovê-lo da ideia de mudar de ares aos 39 anos - o jogador chegou a falar em aposentar em Belo Horizonte. A coletiva de Bracks nesta terça-feira foi uma maneira encontrada para o Atlético-MG mostrar a Hulk sua importância. O dirigente não poupou elogios ao atacante e revelou que até fez uma proposta de ampliação do contrato até 2027. "Hulk é um ídolo, para mim o maior da história do Atlético", afirmou Bracks. "Vocês têm acompanhado as reuniões com ele, seu staff e o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk. E euu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até o final de 2027. Ou seja, mais dois anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar", enfatizou o dirigente. Bracks definiu Hulk como "assunto institucional", não apenas do futebol. E garantiu todo o respeito que o jogador merece, independentemente da escolha - treina normalmente com os demais companheiros em Minas. "Ele é muito grande e tem de ser tratado de forma institucional. Não entrarei em detalhes sobre o que está sendo conversado, o projeto apresentado, os detalhes conversados nas reuniões, porque dizem respeito às partes ali sentadas. Mas confirmo que o principal é: ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. Para mim, é o maior ídolo da história (do Atlético) e tem tudo para se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre." REFORÇO OFICIALIZADO Durante a coletiva para explicar a negociação com Hulk, Bracks revelou acerto com o também atacante Alan Minda, jovem equatoriano de 22 anos, do Cercle Brugge, da Bélgica. "Não assinou contrato ainda, exames médicos estão pendentes, mas acertamos as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, de 22 anos. Jogador que é ágil, potente, de um contra um, habilidoso, e será nosso segundo reforço nessa temporada 2026", disse Bracks. 