Diretor da McLaren diz que 'confiança aumentou' por título da F-1: 'Temos um carro competitivo'

Foram quatro corridas seguidas sem subir ao topo do pódio, sendo três triunfos seguidos de Max Verstappen, da Red Bull, e uma certa apreensão com a proximidade do piloto holandês. Bastou a vitória no GP do México de Fórmula 1 neste domingo, contudo, para o sorriso e a crença em título voltarem à McLaren. Após Lando Norris dominar do começo ao fim no Autódromo Hermanos Rodríguez, o diretor Andrea Stella admitiu que "a confiança aumentou" restando quatro provas.

Norris assumiu a liderança da temporada com um ponto a mais que o companheiro Oscar Piastri, enquanto o tetracampeão Verstappen aparece em terceiro, 36 pontos atrás - a diferença do piloto da Red Bull para o topo já chegou a 104 e pulverizou nas últimas corridas.

"A confiança em termos do campeonato aumentou", afirmou Stella após a 13ª vitória da McLaren na temporada, sexta de Norris, ressaltando o carro competitivo da escuderia. "Aumentou porque provamos ter um carro capaz de vencer corridas e, em algumas condições, dominar corridas. Este é o fator mais importante para colocar Lando e Oscar em condições de lutar pelo campeonato de pilotos. Não acho que seja uma questão de matemática", seguiu, descartando se basear na vantagem na frente.

"Acho que se trata de competitividade. E era importante confirmar essa competitividade. E acho que, mesmo no que diz respeito ao Oscar, mesmo tendo perdido alguns pontos para o Verstappen, ele aprendeu muito com este fim de semana", ressaltou, sobre o fato de o australiano amargar alguns tropeços recentes - cruzou em quinto no México.

A McLaren jamais escolheu favorecimento a um de seus pilotos ao longo da temporada da Fórmula 1, sempre destacando e incentivando a disputa sadia na pista e isso é um dos segredos do sucesso, de acordo com Stella.

"Esse é um tipo de investimento que você faz para garantir que seja competitivo em todas as condições na parte final da temporada. Então, no geral, nós, equipe e pilotos, definitivamente saímos deste fim de semana encorajados e otimistas para a parte final da temporada."

As equipes agora se preparam para o GP de São Paulo, em Interlagos, agendado entre os dias 7 e 9 de novembro, com direito a corrida sprint e que pode acirrar ainda mais a disputa ou fazer a McLaren se distanciar de vez na luta contra a Red Bull.