Diogo Soares e Vitaliy Guimarães conquistam medalha de prata em torneio da Alemanha Em equipamentos diferentes, os brasileiros tiveram destaque neste domingo pelo torneio Estadão Conteúdo 22.03.26 16h52 Vitaliy Guimarães e Diogo Soares (Filippo Tomasi/CBG) Os ginastas Diogo Soares e Vitaliy Guimarães conquistaram medalha de prata nas finais de aparelhos no DTB Pokal 2026, realizado em Estugarda, na Alemanha. Essa competição abrange competidores de 17 países e o Brasil foi representado por atletas da seleção masculina. Em equipamentos diferentes, os brasileiros tiveram destaque neste domingo pelo torneio. O paulista Diogo Soares, de 23 anos, obteve 13.866 pontos nas barras paralelas, ficando atrás do norte-americano Yul Moldauer, que fechou com 14.300. O italiano Yumin Abbadini fechou o pódio com 13.400. Já o norte-americano Vitaliy Guimarães, de 25 anos, que representa o Brasil nas competições, conquistou a segunda melhor colocação no solo, com 13.633 pontos. O alemão Timo Eder ficou com o ouro, com 13.800 pontos. O japonês Nao Ojima levou o bronze para casa, com 13.400. Nas outras disputas, os brasileiros não conseguiram mais medalhas. Um dos destaques individuais foi o gaúcho Luís Porto, com a sétima colocação na classificatória do salto, com 13.025. Vitaliy Guimarães ainda conquistou a décima posição no cavalo com alça, fechando com 13.900 pontos. Na disputa por equipes, o time nacional também contou com Diogo Paes e Pedro Silvestre. O Brasil garantiu a oitava colocação entre as 17 nações participantes, com 232.650 pontos. Os Estados Unidos ficaram com o lugar mais alto do pódio, com 246.850 pontos, seguidos por Japão (243.900) e Itália (243.150), respectivamente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Diogo Soares Vitaliy Guimaraes ginastica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 futebol Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia Ronaldo caiu de mau jeito após defesa e precisou de atendimento médico no Mangueirão 22.03.26 17h28 FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 A PRIMEIRA! Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo 22.03.26 18h10 Campeonato Brasileiro Internacional x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Brasileirão Internacional e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 17h30