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Diogo Soares e Vitaliy Guimarães conquistam medalha de prata em torneio da Alemanha

Em equipamentos diferentes, os brasileiros tiveram destaque neste domingo pelo torneio

Estadão Conteúdo
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Vitaliy Guimarães e Diogo Soares (Filippo Tomasi/CBG)

Os ginastas Diogo Soares e Vitaliy Guimarães conquistaram medalha de prata nas finais de aparelhos no DTB Pokal 2026, realizado em Estugarda, na Alemanha. Essa competição abrange competidores de 17 países e o Brasil foi representado por atletas da seleção masculina.

Em equipamentos diferentes, os brasileiros tiveram destaque neste domingo pelo torneio. O paulista Diogo Soares, de 23 anos, obteve 13.866 pontos nas barras paralelas, ficando atrás do norte-americano Yul Moldauer, que fechou com 14.300. O italiano Yumin Abbadini fechou o pódio com 13.400.

Já o norte-americano Vitaliy Guimarães, de 25 anos, que representa o Brasil nas competições, conquistou a segunda melhor colocação no solo, com 13.633 pontos. O alemão Timo Eder ficou com o ouro, com 13.800 pontos. O japonês Nao Ojima levou o bronze para casa, com 13.400.

Nas outras disputas, os brasileiros não conseguiram mais medalhas. Um dos destaques individuais foi o gaúcho Luís Porto, com a sétima colocação na classificatória do salto, com 13.025. Vitaliy Guimarães ainda conquistou a décima posição no cavalo com alça, fechando com 13.900 pontos.

Na disputa por equipes, o time nacional também contou com Diogo Paes e Pedro Silvestre. O Brasil garantiu a oitava colocação entre as 17 nações participantes, com 232.650 pontos. Os Estados Unidos ficaram com o lugar mais alto do pódio, com 246.850 pontos, seguidos por Japão (243.900) e Itália (243.150), respectivamente.

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