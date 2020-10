Diogo Jota sai do banco, vira o jogo no fim, e Liverpool vence o West Ham

Três pontos suados. O Liverpool recebeu o West Ham em Anfield neste sábado e venceu os londrinos por 2 a 1, de virada, com um gol salvador de Diogo Jota no fim do jogo. Pablo Fornals abriu o placar para os visitantes e Mohamed Salah empatou o jogo para os Reds antes da virada.

SUSTO NO INÍCIOO Liverpool sofreu para vencer e começou o jogo perdendo com um gol logo no início da partida. Antes dos dez minutos, o meia-atacante Pablo Fornals abriu o placar. Após cruzamento da esquerda, Joe Gomez tentou cortar, mas a bola sobrou para o camisa 18, que não desperdiçou a chance.

SEMPRE ELENo fim do primeiro tempo, Salah foi derrubado por Masuaku dentro da área e o juiz marcou o pênalti. O próprio camisa 11 foi para a cobrança, bateu firme no meio e deixou tudo igual em Anfield.

DOIS PARA VALER UMNo segundo tempo, o português Diogo Jota entrou e foi decisivo. Aos 39 minutos do segundo tempo, o camisa 20 recebeu lindo passe dentro da área e tocou na saída de Fabianski para fazer o gol da vitória. Poucos antes, porém, o atleta já tinha deixado sua marca, mas o lance foi marcado por falta de Mané no início.

DEDO DO TÉCNICOSe o Liverpool conseguiu a vitória foi muito por conta das mudanças do técnico Jürgen Klopp. Aos 24 minutos do segundo tempo, o alemão colocou Diogo Jota e Shaqiri nos lugares de Firmino e Curtis Jones, respectivamente. O gol da vitória, marcado pelo português, saiu dos pés de Shaqiri, que tocou entre as pernas do zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, para o camisa 20 virar o jogo.

SECANDO O RIVALCom a vitória, o Liverpool assume a liderança provisória no Campeonato Inglês. Os Reds agora torcem contra o Everton, rival da cidade, para continuar na ponta da tabela. Os Toffees entram em campo neste domingo, contra o Newcastle, fora de casa.