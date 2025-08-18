Diniz exalta relação com Neymar após consolar astro no MorumBis: 'Talento exuberante'

Após o apito do árbitro Ramon Abatti Abel que encerrou a goleada histórica de 6 a 0 que o Vasco aplicou no Santos no MorumBis, diante de mais de 54 mil torcedores no domingo, Neymar desabou no gramado e ficou sentado tentando entender a "maior vergonha" de sua carreira. Ao se levantar, recebeu um abraço e palavras de consolo do técnico Fernando Diniz, do Vasco, e depois deixou o campo chorando.

Diniz trabalhou com o astro no breve período em que dirigiu a seleção brasileira, em 2023, mas afirmou ter um "gostar muito verdadeiro" em relação a Neymar. "Tenho uma relação em que convivemos poucos momentos presencialmente, quase todos na seleção. Ele é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não só brasileiro."

O técnico afirmou que o talento do jogador chega a ser uma aberração. "É um talento exuberante. Sempre achei que uma das missões na seleção era de ajudar o Neymar", afirmou Diniz, que foi técnico do Brasil em seis jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. "Para que ele não só reconheça o talento, mas dar estabilidade para que ele consiga fazer o talento sair."

Neymar participou de quatro das seis partidas com Diniz à frente da seleção e foi autor de dois gols e três assistências. No quarto jogo, contra o Uruguai, Neymar sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no primeiro tempo e deixou o campo de maca e em prantos. "Eu tenho carinho genuíno por ele e vou torcer a vida inteira para que ele consiga estar bem não só no futebol, mas também na vida pessoal", afirmou o ex-técnico da seleção.

O jogo em Montevidéu foi o último de Neymar com a camisa da seleção. Desde então, ele enfrentou problemas físicos e pouco atuou. De volta ao Santos e com o objetivo declarado de ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem, Neymar disputou contra o Vasco sua sétima partida seguida atuando os 90 minutos.