Diniz escala reservas e Vasco amarga empate contra o Volta Redonda

Os mais de 15 mil torcedores do Vasco em São Januário na noite deste domingo (18), tiveram como principal atrativo o adeus emocionado de Pablo Vegetti. Isso porque o time comandado por Fernando Diniz não conseguiu criar e acabou apenas no empate por 0 a 0 com o Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Vasco manteve a invencibilidade na competição estadual, foi a quatro pontos no Grupo A. Do outro lado, o Volta Redonda chegou aos mesmos quatro, mas ocupa na chave B.

Já sem Vegetti, que concluiu sua transferência ao Cerro Porteño, do Paraguai, e com apenas três titulares entre os relacionados, inclusive sem a presença de Coutinho e Rayan, que também pode deixar o time carioca nesta janela, o Vasco foi a campo com um time diferente, que mostrou o motivo do time carioca se atentar no mercado de transferências.

Sem objetividade e muitos erros na criação das jogadas, o Vasco não conseguiu criar reais chances de perigo ao time adversário, que teve as melhores oportunidades da primeira etapa: aos 17, Xandinho chutou da entrada da área e acertou a trave. Pouco depois, aos 32, Di Maria arriscou de longe e Léo Jardim salvou o time da casa.

Na volta para a segunda etapa, Diniz promoveu três mudanças que surtiram efeito imediato no Vasco. Com JP dominando o meio-campo e Andrés Gómez e Maxime Domínguez atacando pelas pontas, o time cresceu em produção e quase abriu o placar logo aos dois, quando Maxime cruzou para David, que parou em grande defesa de Mota.

O goleiro do Nova Iguaçu salvou mais uma aos 18, em chute de Andrés Gómez, viu Léo Jardim pegar mais uma tentativa de Di Maria, aos 25, mas não voltou a trabalhar. Após um longo período sem grandes chances, o Vasco até pressionou nos minutos finais, mas seguiu sem brilho no setor de criação e viu o jogo acabar sem gols.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a terceira rodada do Campeonato Carioca. Na quarta-feira (21), o Vasco vai até o Maracanã para encarar o Flamengo, a partir das 21h30, no primeiro clássico da temporada. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do Nova Iguaçu receber o Fluminense, no Jânio Moraes.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 NOVA IGUAÇU

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas (JP) e Victor Luis (João Vitor); Hugo Moura, Tchê Tchê e Matheus França (Maxime Dominguez); Garré (Andrés Gómez), David (Johan Rojas) e Garré. Técnico: Fernando Diniz.

NOVA IGUAÇU - Mota; Yan Silva (Augusto), Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra (Pedro Thomaz), Léo Rafael, Rickelme (Thomasel) e Di Maria (Iago Lacerda); Xandinho e Vini Charopem (Léo David). Técnico: Carlos Vitor.

CARTÕES AMARELOS - Andrés Gómez, Xandinho, Léo Rafael e Thomasel.

RENDA - R$ 598.000,00.

PÚBLICO - 15.380 torcedores.

ÁRBITRO - Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ).

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).