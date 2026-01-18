Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Diniz escala reservas e Vasco amarga empate contra o Volta Redonda

O Vasco foi a campo com um time diferente, que mostrou o motivo do time carioca se atentar no mercado de transferências.

Estadão Conteúdo
fonte

Fernando Diniz analisou a derrota do Vasco para o CSA, em São Januário, pela 32ª rodada da Série B (Rafael Ribeiro/Vasco)

Os mais de 15 mil torcedores do Vasco em São Januário na noite deste domingo (18), tiveram como principal atrativo o adeus emocionado de Pablo Vegetti. Isso porque o time comandado por Fernando Diniz não conseguiu criar e acabou apenas no empate por 0 a 0 com o Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Vasco manteve a invencibilidade na competição estadual, foi a quatro pontos no Grupo A. Do outro lado, o Volta Redonda chegou aos mesmos quatro, mas ocupa na chave B.

Já sem Vegetti, que concluiu sua transferência ao Cerro Porteño, do Paraguai, e com apenas três titulares entre os relacionados, inclusive sem a presença de Coutinho e Rayan, que também pode deixar o time carioca nesta janela, o Vasco foi a campo com um time diferente, que mostrou o motivo do time carioca se atentar no mercado de transferências.

Sem objetividade e muitos erros na criação das jogadas, o Vasco não conseguiu criar reais chances de perigo ao time adversário, que teve as melhores oportunidades da primeira etapa: aos 17, Xandinho chutou da entrada da área e acertou a trave. Pouco depois, aos 32, Di Maria arriscou de longe e Léo Jardim salvou o time da casa.

Na volta para a segunda etapa, Diniz promoveu três mudanças que surtiram efeito imediato no Vasco. Com JP dominando o meio-campo e Andrés Gómez e Maxime Domínguez atacando pelas pontas, o time cresceu em produção e quase abriu o placar logo aos dois, quando Maxime cruzou para David, que parou em grande defesa de Mota.

O goleiro do Nova Iguaçu salvou mais uma aos 18, em chute de Andrés Gómez, viu Léo Jardim pegar mais uma tentativa de Di Maria, aos 25, mas não voltou a trabalhar. Após um longo período sem grandes chances, o Vasco até pressionou nos minutos finais, mas seguiu sem brilho no setor de criação e viu o jogo acabar sem gols.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a terceira rodada do Campeonato Carioca. Na quarta-feira (21), o Vasco vai até o Maracanã para encarar o Flamengo, a partir das 21h30, no primeiro clássico da temporada. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do Nova Iguaçu receber o Fluminense, no Jânio Moraes.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 NOVA IGUAÇU

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas (JP) e Victor Luis (João Vitor); Hugo Moura, Tchê Tchê e Matheus França (Maxime Dominguez); Garré (Andrés Gómez), David (Johan Rojas) e Garré. Técnico: Fernando Diniz.

NOVA IGUAÇU - Mota; Yan Silva (Augusto), Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra (Pedro Thomaz), Léo Rafael, Rickelme (Thomasel) e Di Maria (Iago Lacerda); Xandinho e Vini Charopem (Léo David). Técnico: Carlos Vitor.

CARTÕES AMARELOS - Andrés Gómez, Xandinho, Léo Rafael e Thomasel.

RENDA - R$ 598.000,00.

PÚBLICO - 15.380 torcedores.

ÁRBITRO - Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ).

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Carioca

Vasco

Nova Iguaçu
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estrurado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

FUTEBOL

Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista

Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social

18.01.26 20h04

FUTEBOL

Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará

Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará

18.01.26 19h06

FUTEBOL

Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão

Ítalo foi quem marcou o único gol na partida pelo Paysandu, que ocorreu no Centro de Treinamento do Papão, em Ananindeua

18.01.26 18h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará

Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará

18.01.26 19h06

Futebol

Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte

Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense.

18.01.26 7h00

Futebol

Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C

Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas

18.01.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

18.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda