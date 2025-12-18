Capa Jornal Amazônia
Diniz cita gramado do estádio do Corinthians ao falar dos erros do Vasco: 'Diferente'

Estadão Conteúdo

O empate de 0 a 0 com o Corinthians na noite desta quarta-feira, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, teve um aspecto que "atrapalhou" a atuação do Vasco na opinião do técnico Fernando Diniz. O treinador fez críticas ao estado do gramado quando se referiu ao desempenho de seus jogadores.

"O que mais prejudicou é que o campo do Corinthians é diferente pra conduzir e dominar (a bola). Muitos jogadores que erraram passes não estão acostumados a falhar. É parecido com o que acontece na grama sintética", afirmou o comandante.

"O campo é excelente, mas tem um tempo diferente. Se fosse um campo com a grama normal, onde estamos acostumados a jogar, a gente teria aproveitado melhor (as oportunidades)", completou.

Com o empate sem gols na Arena corintiana, o título da Copa do Brasil vai ser definido neste domingo, com a segunda partida marcada para o estádio do Maracanã.

Campeão na edição de 2011, o Vasco busca o bicampeonato do torneio. Detentor de três troféus (1995, 2002 e 2009), o conjunto paulista tenta conquistar o tetracampeonato da competição nacional.

