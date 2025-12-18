Diniz cita gramado do estádio do Corinthians ao falar dos erros do Vasco: 'Diferente' Estadão Conteúdo 18.12.25 13h03 O empate de 0 a 0 com o Corinthians na noite desta quarta-feira, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, teve um aspecto que "atrapalhou" a atuação do Vasco na opinião do técnico Fernando Diniz. O treinador fez críticas ao estado do gramado quando se referiu ao desempenho de seus jogadores. "O que mais prejudicou é que o campo do Corinthians é diferente pra conduzir e dominar (a bola). Muitos jogadores que erraram passes não estão acostumados a falhar. É parecido com o que acontece na grama sintética", afirmou o comandante. "O campo é excelente, mas tem um tempo diferente. Se fosse um campo com a grama normal, onde estamos acostumados a jogar, a gente teria aproveitado melhor (as oportunidades)", completou. Com o empate sem gols na Arena corintiana, o título da Copa do Brasil vai ser definido neste domingo, com a segunda partida marcada para o estádio do Maracanã. Campeão na edição de 2011, o Vasco busca o bicampeonato do torneio. Detentor de três troféus (1995, 2002 e 2009), o conjunto paulista tenta conquistar o tetracampeonato da competição nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Vasco Diniz gramado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21