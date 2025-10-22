Dinenno passa por atroscopia no joelho e desfalca São Paulo nas próximas rodadas do Brasileirão

O técnico Hernán Crespo perdeu uma opção para o ataque do São Paulo nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O atacante Dinenno passou, nesta quarta-feira, por uma artroscopia no joelho direito para limpeza do menisco.

Dinenno ficou fora dos jogos contra Grêmio e Mirassol por causa de dores no joelho. O procedimento foi realizado pela equipe do doutor Moisés Cohen no Hospital Israelita Albert Einstein.

O centroavante vai iniciar o processo de recuperação no centro de treinamento do São Paulo nos próximos dias, mas o clube não estabeleceu um prazo para o seu retorno aos gramados.

Em nono lugar na classificação do Brasileirão, com 38 pontos, o São Paulo volta a jogar no sábado, às 21h30, contra o Bahia, no MorumBis.