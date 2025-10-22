Dinenno passa por atroscopia no joelho e desfalca São Paulo nas próximas rodadas do Brasileirão Estadão Conteúdo 22.10.25 19h57 O técnico Hernán Crespo perdeu uma opção para o ataque do São Paulo nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O atacante Dinenno passou, nesta quarta-feira, por uma artroscopia no joelho direito para limpeza do menisco. Dinenno ficou fora dos jogos contra Grêmio e Mirassol por causa de dores no joelho. O procedimento foi realizado pela equipe do doutor Moisés Cohen no Hospital Israelita Albert Einstein. O centroavante vai iniciar o processo de recuperação no centro de treinamento do São Paulo nos próximos dias, mas o clube não estabeleceu um prazo para o seu retorno aos gramados. Em nono lugar na classificação do Brasileirão, com 38 pontos, o São Paulo volta a jogar no sábado, às 21h30, contra o Bahia, no MorumBis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07 SÉRIE B Meia grego elogia ambiente no Remo e diz que ainda busca seu melhor nível físico e técnico Panagiotis Tachtsidis vive bom momento sob o comando de Guto Ferreira, mas admite que ainda pode evoluir 22.10.25 18h33 Futebol Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas. 22.10.25 14h24 Futebol Remo nega negociação com fornecedora de material esportivo: 'condições não favoráveis' Clube disse estar finalizando tratativas para definir o novo fornecimento de material esportivo exclusivamente para o ano de 2026. 22.10.25 13h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. 22.10.25 12h30 Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Falta de interpretação da Fiel Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. 22.10.25 11h45 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46