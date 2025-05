Dinei pede demissão da base do Corinthians e dispara: 'Confio demais no Augusto, só no Augusto'

Campeão mundial com o Corinthians em 2000, Dinei deixou neste fim de semana o cargo de coordenador da base do clube paulista. O anúncio foi feito pelo próprio ex-jogador em suas redes sociais. Segundo ele, o motivo seria divergências internas com dirigentes alvinegros. Dinei fez questão de defender o presidente Augusto Melo no vídeo.

"Fala, Fiel. Estou comunicando vocês aqui que eu pedi demissão hoje da base. Falei com o presidente Augusto (Melo). Gratidão eterna pelo nosso presidente. Confio demais no Augusto, só no Augusto. As pessoas que cercam ele, eu não confio. Então, estou vindo aqui porque corro pelo certo", declarou Dinei, em vídeo.

"Porque eu fiz as denúncias, porque corintiano que eu sou, eu tenho que denunciar. Eu não compactuava com muita coisa que estava acontecendo lá. Então, eu estou falando para toda a fiel aqui que hoje eu me desligo, eu peço demissão da base do Corinthians. Porque eu corro pelo certo, eu vou correr pelo certo sempre."

Recentemente, o Corinthians sofreu pressão de sua principal torcida organizada sobre possíveis irregularidades nas categorias de base. O então diretor estatutário, Claudinei Alves, foi afastado do cargo.