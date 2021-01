Diego Souza dispara na artilharia do futebol brasileiro; Gabigol sobe

Grêmio e Flamengo fizeram um dos jogos mais emocionantes do Campeonato Brasileiro de 2020. Seis gols e uma virada num jogo onde estiveram frente a frente dois dos maiores artilheiros do futebol brasileiro nesta temporada: Diego Souza e Gabriel Barbosa.

Diego marcou os dois gols gaúchos na derrota por 4 a 2 para os cariocas, chegando assim a 26 bolas na rede em 49 partidas e disparando no ranking de goleadores entre os jogadores da Série A. Gabigol só marcou uma vez, mas foi fundamental no triunfo rubro-negro com mais duas assistências. O camisa 9 agora tem 22 tentos em 37 atuações e ocupa a 4ª colocação na lista de artilheiros do Brasil.

ARTILHEIROS DO BRASIL NA TEMPORADA- Apenas gols por times da Série A

1º - Diego Souza - Grêmio - 26 gols em 49 jogos2º - Germán Cano - Vasco - 23 gols em 48 jogosMarinho - Santos - 23 gols em 39 jogos4º - Gabigol - Flamengo - 22 gols em 37 jogos Brenner - São Paulo - 22 gols em 43 jogosPedro - Flamengo - 22 gols em 47 jogosThiago Galhardo - Internacional - 22 gols em 51 jogosVina - Ceará - 22 gols em 53 jogos9º - Luiz Adriano - 20 gols em 46 jogosNenê - Fluminense - 20 gols em 46 jogosLuciano - Grêmio/São Paulo - 20 gols em 48 jogos