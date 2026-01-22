Diego Costa detona ex-técnico no Chelsea: 'Sempre irritado, provavelmente não faz sexo em casa' Estadão Conteúdo 22.01.26 12h27 O atacante Diego Costa, de 37 anos, fez duras críticas ao treinador italiano Antonio Conte. Os dois trabalharam juntos durante passagem pelo Chelsea. Na temporada 2016/2017, o conjunto inglês foi o campeão da Premier League. No entanto, o centroavante brasileiro comentou, durante o The Obi One Podcast, que o clima no vestiário com o comandante italiano não era dos melhores. "Ele (Conte) é uma pessoa que não confia nos outros. Pensa que sabe tudo. Você não desfruta dos treinos com ele, está sempre irritado, sempre com a cara fechada. Os jogadores queriam voltar (para os treinos), mas ninguém gostava dele e por isso não durou muito tempo", disparou Diego Costa. "Provavelmente ele não faz sexo em casa, porque é uma pessoa muito amargurada. É uma pena. Os títulos que ganhou no Chelsea ele ganhou comigo", completou o jogador. Pelos Blues, Antonio Conte também deu a volta olímpica ao conquistar a Copa da Inglaterra na temporada de 2017/2018. O treinador está no comando do Napoli desde o ano de 2024. Na entrevista, Diego Costa, por outro lado, elegeu o treinador com quem mais gostou de trabalhar na carreira. "Para mim, Mourinho é o treinador de quem mais gostei. Ele te dá vida. Você chega ao treino feliz", disse. Em sua passagem pelo futebol brasileiro, Diego Costa defendeu o Atlético-MG, o Botafogo e o Grêmio. Ele deixou a equipe gaúcha na temporada de 2024, após 26 partidas e oito gols. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsea Diego Costa ex-técnico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00