Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Diego Costa detona ex-técnico no Chelsea: 'Sempre irritado, provavelmente não faz sexo em casa'

Estadão Conteúdo

O atacante Diego Costa, de 37 anos, fez duras críticas ao treinador italiano Antonio Conte. Os dois trabalharam juntos durante passagem pelo Chelsea. Na temporada 2016/2017, o conjunto inglês foi o campeão da Premier League. No entanto, o centroavante brasileiro comentou, durante o The Obi One Podcast, que o clima no vestiário com o comandante italiano não era dos melhores.

"Ele (Conte) é uma pessoa que não confia nos outros. Pensa que sabe tudo. Você não desfruta dos treinos com ele, está sempre irritado, sempre com a cara fechada. Os jogadores queriam voltar (para os treinos), mas ninguém gostava dele e por isso não durou muito tempo", disparou Diego Costa.

"Provavelmente ele não faz sexo em casa, porque é uma pessoa muito amargurada. É uma pena. Os títulos que ganhou no Chelsea ele ganhou comigo", completou o jogador.

Pelos Blues, Antonio Conte também deu a volta olímpica ao conquistar a Copa da Inglaterra na temporada de 2017/2018. O treinador está no comando do Napoli desde o ano de 2024.

Na entrevista, Diego Costa, por outro lado, elegeu o treinador com quem mais gostou de trabalhar na carreira. "Para mim, Mourinho é o treinador de quem mais gostei. Ele te dá vida. Você chega ao treino feliz", disse.

Em sua passagem pelo futebol brasileiro, Diego Costa defendeu o Atlético-MG, o Botafogo e o Grêmio. Ele deixou a equipe gaúcha na temporada de 2024, após 26 partidas e oito gols.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Chelsea

Diego Costa

ex-técnico
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

22.01.26 12h31

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

futebol

Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão'

22.01.26 10h34

Futebol

Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos

Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório

21.01.26 17h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão'

22.01.26 10h34

futebol

Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira

Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão

22.01.26 9h27

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda