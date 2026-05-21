Dibu Martínez revela ter jogado a final da Europa League com o dedo quebrado Estadão Conteúdo 21.05.26 16h11 Campeão da Europa League pelo Aston Villa, que derrotou o Freiburg por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Istambul, o goleiro argentino Dibu Martínez tornou a conquista ainda mais valiosa para a sua carreira ao afirmar que entrou em campo com o dedo quebrado. O jogador sofreu a lesão ainda no aquecimento mas, apesar da dor, participou de toda a partida. Um dos pilares do elenco, ele disse que o episódio da lesão não seria suficiente para que ele ficasse de fora de um compromisso tão especial não só para o clube, mas também para sua trajetória nos campos. "O que conquistamos foi lindo. Estou orgulhoso e continuo melhorando a cada partida. Hoje quebrei o dedo duante o aquecimento, mas tudo tem o seu lado bom. Nunca tinha quebrado o dedo antes, mas toda a vez que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. São coisas que temos de passar", afirmou o goleiro argentino em entrevista à ESPN logo após a final. A lesão acontece às vésperas do início da disputa da Copa do Mundo, que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá. Campeão mundial em 2022, no Catar com a Argentina, ele está nos planos do técnico Lionel Scaloni e sua participação no torneio de seleções não corre riscos, de acordo com o diário argentino Olé. Na partida, que foi realizada no Besiktas Stadium, o time inglês encerrou um jejum de título de 44 anos nas competições europeias. Os heróis da conquista foram Tielemans e Buendía, autores dos gols ainda no primeiro tempo, e Rogers, definindo o triunfo na segunda etapa. Com o inédito título, o Aston Villa garante um lugar na próxima edição da Champions League e abre vaga para o sexto colocado da Premier League. O Arsenal garantiu o título nacional com uma rodada de antecipação após o tropeço do Manchester City contra o Bournemouth. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Europa League Dibu Martínez dedo quebrado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 mais esporte Com convocação 'fofa', Alemanha aposta em retorno de Neuer para a Copa do Mundo; veja lista Seleção usou foto dos jogadores ainda crianças para anunciar os nomes 21.05.26 10h06 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40