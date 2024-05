Dia contra homofobia: Veja clubes de futebol que já lançaram camisas em homenagem a causa LGTBQIA+

Santa Cruz: Em 2021, o Santa Cruz Futebol Clube, em parceria com sua marca própria de fornecimento de material esportivo,Cobra Coral, lançou duas camisas contra a LGBTfobia. (Reprodução Santa Cruz)

Bahia: Em 2021, o Bahia abraçou a causa iniciada pela internet e no dia do orgulho gay daquele ano, o clube baiano passou a camisa “LGBTricolor’’, criada em 2019 por uma torcida organizada. Foto: Reprodução Bahia)

Fluminense: No mesmo ano que seus rivais, o Flusão também usou números coloridos nas camisas e leiloou os uniformes, com a renda destinada ao Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT. (Foto: Reprodução Fluminense)

Flamengo: No ano de 2021, o Urubu usou números com as cores do arco-íris na camisa e leiloou os uniformes utilizados, com a renda revertida para instituições LGBTQIA+ no Rio de Janeiro e Manaus. (Foto: Reprodução Flamengo)

Vasco da Gama: Em 2021, o clube carioca trocou a tradicional faixa diagonal preta por uma com as cores da bandeira LGBTQIA+ em parceria com a Umbro. A camisa especial foi produzida em larga escala para venda aos torcedores, que também fizeram ações no estádio de São Januário, colocando bandeirinhas do arco-íris nos escanteios e escrevendo a palavra RESPEITO nas arquibancadas sociais. (Foto: Reprodução Vasco da Gama)

Everton: No ano de 2023, o Everton, clube da primeira divisão da Inglaterra, lançou o terceiro uniforme, com dez cores distribuídas em listras finas. A iniciativa visou promover a inclusão e a equidade no futebol, além de levantar fundos para um programa social do clube voltado à comunidade de Liverpool. (Foto: Reprodução Everton)