Di María reclama de catimba dos argentinos em empate do Benfica com o Boca no Mundial de Clubes

Pilar do elenco do Benfica, e um dos líderes do plantel neste Mundial de Clubes da Fifa, o atacante Di María reclamou da postura da arbitragem, que não conteve a catimba dos argentinos no empate do clube português com o Boca Juniors por 2 a 2, em jogo realizado nesta segunda, em Miami.

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, no Catar, o jogador de 37 anos reclamou das faltas duras e das constantes paralisações na partida provocadas por seus compatriotas.

"O juiz permitiu muitas pancadas. Ele poderia ter mostrado cartão amarelo desde o início. O jogo poderia ter sido mais bonito, mas acabou sendo brigado e catimbado", afirmou o atacante.

Sobre a postura dos rivais, o veterano atacante disse não ter ficado impressionado. "Sabemos como é o futebol argentino e como se joga. Não conseguimos superar as faltas e a catimba. Mas o importante é que buscamos o empate", afirmou o atleta que se despede do Benfica neste ano e retorna ao seu País após 18 anos para defender o Rosário Central.

Na partida, o Boca Juniores abriu uma vantagem de 2 a 0, mas foi o próprio Di María, em cobrança de pênalti, que diminuiu o placar. O gol que decretou a igualdade no marcador foi assinalado por outro argentino: Otamendi, que cabeceou com força no final da partida e fechou o duelo em 2 a 2, no fim do segundo tempo.

As duas equipes voltam a campo nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo C. Às 13h (horário de Brasília), em Orlando, o Benfica enfrenta o Auckland City, lanterna da chave. Já o Boca Juniors encara o líder Bayern de Munique às 22h (horário de Brasília) em Miami.