Designer da Nike responsável por 'vai, Brasa' se pronuncia: 'Nada na minha vida mudou' Para ela, o problema não foi o 'Canary', nome da cor no catálogo da Nike, nem o 'Brasa', e sim uma questão de preconceitos sobre sua aparência Estadão Conteúdo 27.03.26 13h58 Camisa dos jogadores teria "Vai, Brasa" escrito (Reprodução) A designer Rachel Denti foi uma das responsáveis pela concepção do uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Com muitas críticas a cerca da frase "Vai, Brasa" no uniforme, a criadora se posicionou nas redes sociais. Em resposta a uma publicação enaltecendo a designer no LinkedIn, Rachel falou sobre as críticas. "Eu sabia que ia lidar com críticas, claro, mas confesso que a natureza das críticas me surpreendeu." Para ela, o problema não foi o 'Canary', nome da cor no catálogo da Nike, nem o 'Brasa', e sim uma questão de preconceitos sobre sua aparência e relação com o futebol. "Se não fosse a franja, ia ser outra coisa sobre ser mulher, padrão ou não, de esquerda ou de direita, feia ou bonita. Uma vez que eu entendi isso, nenhum comentário me afetou mais e inclusive comecei a achar graça dos memes e outros absurdos", completou a designer. Há mais de cinco anos trabalhando na Nike, Rachel afirma em outro comentário que não vê problema em não gostarem e que o trabalho não é somente dela. "Eu estava e estou representando a empresa e o time de centenas de pessoas que tiveram participação." A designer ainda minimizou as falas e afirmou não afetar sua rotina e trabalho. "E na prática, nada na minha vida mudou. Tô acordando, dormindo, vivendo, trabalhando igual... independente de quantos comentários malucos eu tô recebendo nas redes sociais. Vida que segue", finalizou. O presidente da CBF, Samir Xaud, anunciou nesta quinta-feira (26) que o uso da expressão não seguirá. Ele afirmou que o termo "Brasa" não vai aparecer no uniforme principal utilizado na Copa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Brasil Vai, Brasa Nike uniforme designer COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23