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Designer da Nike responsável por 'vai, Brasa' se pronuncia: 'Nada na minha vida mudou'

Para ela, o problema não foi o 'Canary', nome da cor no catálogo da Nike, nem o 'Brasa', e sim uma questão de preconceitos sobre sua aparência

Estadão Conteúdo
fonte

Camisa dos jogadores teria "Vai, Brasa" escrito (Reprodução)

A designer Rachel Denti foi uma das responsáveis pela concepção do uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Com muitas críticas a cerca da frase "Vai, Brasa" no uniforme, a criadora se posicionou nas redes sociais.

Em resposta a uma publicação enaltecendo a designer no LinkedIn, Rachel falou sobre as críticas. "Eu sabia que ia lidar com críticas, claro, mas confesso que a natureza das críticas me surpreendeu."

Para ela, o problema não foi o 'Canary', nome da cor no catálogo da Nike, nem o 'Brasa', e sim uma questão de preconceitos sobre sua aparência e relação com o futebol. "Se não fosse a franja, ia ser outra coisa sobre ser mulher, padrão ou não, de esquerda ou de direita, feia ou bonita. Uma vez que eu entendi isso, nenhum comentário me afetou mais e inclusive comecei a achar graça dos memes e outros absurdos", completou a designer.

Há mais de cinco anos trabalhando na Nike, Rachel afirma em outro comentário que não vê problema em não gostarem e que o trabalho não é somente dela. "Eu estava e estou representando a empresa e o time de centenas de pessoas que tiveram participação."

A designer ainda minimizou as falas e afirmou não afetar sua rotina e trabalho. "E na prática, nada na minha vida mudou. Tô acordando, dormindo, vivendo, trabalhando igual... independente de quantos comentários malucos eu tô recebendo nas redes sociais. Vida que segue", finalizou.

O presidente da CBF, Samir Xaud, anunciou nesta quinta-feira (26) que o uso da expressão não seguirá. Ele afirmou que o termo "Brasa" não vai aparecer no uniforme principal utilizado na Copa.

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