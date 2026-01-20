Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

'Desastre para o eleito próximo rival de Sinner e Alcaraz', diz jornal sobre queda de Fonseca

Estadão Conteúdo

João Fonseca foi derrotado na estreia do Australian Open na madrugada desta terça-feira, 20 pelo americano Eliot Spizzirri (3 sets a 1) e o revés repercutiu na imprensa internacional. O brasileiro era o cabeça de chave número 28 do torneio enquanto seu rival ocupa a posição de número 85 do ranking da ATP.

"Desastre para o eleito próximo rival de Alcaraz e Sinner no Australian Open", manchetou o jornal espanhol Mundo Deportivo, citando que o brasileiro é uma promessa para desafiar os dois principais tenistas do planeta no futuro.

O veículo de comunicação lembrou de alguns bons resultados de João Fonseca no ano passado, mostrando surpresa com o revés na estreia no primeiro Grand Slam da temporada.

"Não se pareceu em nada com o João Fonseca que superou o qualifying e estreou no Grand Slam (em 2025) batendo o russo Andrey Rublev em Melbourne. Tampouco se pareceu com o tenista que chegou na terceira rodada de Roland Garros e Wimbledon. E com aquele que conquistou os títulos em Buenos Aires e na Basileia", analisou o noticioso.

O jornal, porém, fez uma ressalva. João Fonseca disputou nesta terça a primeira partida oficial na temporada de 2026. O brasileiro desistiu anteriormente dos torneios em Brisbane e Adelaide por conta de dores na região lombar.

"Naufragou por completo, ainda com o atenuante de seu estado físico. Ele sofre com um problema nas costas (...) Não pôde jogar nenhum dos torneios em que estava inscrito, inclusive temeu pela presença no Australian Open", afirmou o periódico.

"Se esforçou para estar em quadra, mas ao custo de ser presa de um rival com pouca bagagem nesses eventos, que, aliás, conseguiu diante de Fonseca o maior triunfo profissional. Terá que esperar que a lesão se recupere, que entre em forma e consolide as enormes expectativas geradas", completou o jornal.

