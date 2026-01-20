'Desastre para o eleito próximo rival de Sinner e Alcaraz', diz jornal sobre queda de Fonseca Estadão Conteúdo 20.01.26 11h43 João Fonseca foi derrotado na estreia do Australian Open na madrugada desta terça-feira, 20 pelo americano Eliot Spizzirri (3 sets a 1) e o revés repercutiu na imprensa internacional. O brasileiro era o cabeça de chave número 28 do torneio enquanto seu rival ocupa a posição de número 85 do ranking da ATP. "Desastre para o eleito próximo rival de Alcaraz e Sinner no Australian Open", manchetou o jornal espanhol Mundo Deportivo, citando que o brasileiro é uma promessa para desafiar os dois principais tenistas do planeta no futuro. O veículo de comunicação lembrou de alguns bons resultados de João Fonseca no ano passado, mostrando surpresa com o revés na estreia no primeiro Grand Slam da temporada. "Não se pareceu em nada com o João Fonseca que superou o qualifying e estreou no Grand Slam (em 2025) batendo o russo Andrey Rublev em Melbourne. Tampouco se pareceu com o tenista que chegou na terceira rodada de Roland Garros e Wimbledon. E com aquele que conquistou os títulos em Buenos Aires e na Basileia", analisou o noticioso. O jornal, porém, fez uma ressalva. João Fonseca disputou nesta terça a primeira partida oficial na temporada de 2026. O brasileiro desistiu anteriormente dos torneios em Brisbane e Adelaide por conta de dores na região lombar. "Naufragou por completo, ainda com o atenuante de seu estado físico. Ele sofre com um problema nas costas (...) Não pôde jogar nenhum dos torneios em que estava inscrito, inclusive temeu pela presença no Australian Open", afirmou o periódico. "Se esforçou para estar em quadra, mas ao custo de ser presa de um rival com pouca bagagem nesses eventos, que, aliás, conseguiu diante de Fonseca o maior triunfo profissional. Terá que esperar que a lesão se recupere, que entre em forma e consolide as enormes expectativas geradas", completou o jornal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open Fonseca queda repercussão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MMA Sport Club Elite Judô é lançada em treino aberto na Upper Arena e apresenta novo projeto para o judô brasileiro 20.01.26 11h41 Futebol Com ingressos a partir de R$ 60, Remo inicia venda de entradas para estreia no Parazão Preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no estadual de 2025. 20.01.26 11h29 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 futebol Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu 20.01.26 10h48