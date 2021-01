Derrota no clássico faz São Paulo perder várias marcas positivas

Mais que ver o Internacional diminuir a distância na vice-liderança para três pontos, o São Paulo viu várias invencibilidades caírem na derrota para o Santos, por 1 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

A começar pelos clássicos no Morumbi nesta temporada. O Tricolor havia disputado três jogos contra os rivais no estádio durante o ano, com duas vitórias (contra Santos e Corinthians) e um empate (Corinthians). Porém, com a derrota no último domingo, viu essa série positiva cair.

Outro tabu que foi quebrado é a invencibilidade do São Paulo no estádio. A derrota para o Peixe foi a primeira do Tricolor no Brasileirão em casa. A última derrota tinha sido para o Mirassol, ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista, quando foi eliminado do estadual.

Além disso, o São Paulo conseguia bons resultados e não via duas derrotas seguidas acontecerem desde março de 2020, quando saiu derrotado para Binacional, na Libertadores e Botafogo-SP - com os reservas - pelo Paulistão.

Não foi somente o time que viu marcas positivas serem quebradas. O técnico Fernando Diniz o meia-atacante Vitor Bueno ainda não haviam perdido pro Santos desde suas chegadas no São Paulo. Diniz vinha de quatro jogos contra o Peixe, com duas vitórias e dois empates, mesmos resultados de Bueno.