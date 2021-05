Deputado recorre ao STF contra realização da Copa América no Brasil

O deputado federal Júlio Delgado (PSB/MG) anunciou em suas redes sociais que irá acionar o Supremo Tribunal Federal contra a realização da Copa América no Brasil. O político declarou ser um absurdo a vinda da competição ao país que contabilizou, no último domingo, mais de 462 mil mortes pela Covid-19.

"Não se pode receber delegações de 10 países para uma Copa que não tem vaga para pré-olímpico ou Copa do Mundo. Meramente comercial, podia ser adiada tranquilamente. Nenhum país quis fazer. Colômbia cancelou por motivos de pandemia e crise, e o Brasil me resolve, pela boa vontade do senhor Bolsonaro, realizar essa Copa no país?", questionou em entrevista ao "O Globo".

Ciro Gomes, candidato à presidência nas eleições em 2018, também criticou a vinda da Copa América para o Brasil em suas redes sociais.

"A CPI da Covid tem que agir preventivamente. Convocar o presidente da CBF e as autoridades esportivas para saber quais os cuidados que serão tomados para a realização da Copa América. A questão não é gostar ou não de futebol. A questão é brincar com a vida dos brasileiros. E não fazer demagogia a troco da morte de inocentes", frisou.

Após as desistências de Colômbia e Argentina para sediarem o torneio, a Conmebol realizou uma reunião nesta segunda-feira em que foi decidida a vinda do torneio para o Brasil. A competição tem início previsto para o próximo dia 13 de junho.