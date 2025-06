Depay iguala 50 gols de Van Persie na artilharia da Holanda e comanda massacre sobre Malta

Dois jogos, três gols e a buscada artilharia da seleção holandesa alcançada. O atacante Memphis Depay continua fazendo história nos campos europeus. Nesta terça-feira, no estádio Euroborg, em Groningen, o atacante do Corinthians anotou os dois primeiros gols na surra sobre Malta, por 8 a 0, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e se igualou ao centroavante Robie Van Persie, agora com 50 bolas nas redes rivais. Ele ainda deu uma assistência.

O feito histórico veio na 102ª partida do Memphis vestindo a camisa laranja. Curiosamente, no mesmo número de jogos disputados pelo ex-jogador, aposentado desde 2019. Para alcançar o feito, ele precisou de somente 15 minutos em Groningen.

Memphis já havia anotado na estreia da seleção holandesa nas Eliminatórias, sábado, na casa da Finlândia, ao abrir caminho para os 2 a 0 com apenas seis minutos de bola rolando. Ele jogou até os 23 minutos do segundo tempo e mostrou que ainda tem condições de ser "o cara" da equipe nacional, ao criar bastante na frente.

Neste terça, Memphis demorou somente nove minutos para abrir o marcador, em cobrança de pênalti sofrida por Kluivert, que recebeu do corintiano e foi derrubado na área pelo lateral Corbalán. Em batida forte, deslocando o goleiro, o camisa 10 fez 1 a 0. Foi seu 12º gol de penalidade pela seleção.

Pouco depois de abrir o marcador, o corintiano teve outra boa oportunidade. Ele recebeu livre dentro da área e buscou o ângulo de Bonello, mas exagerou na força. O gol para se igualar a Van Persie veio com somente 16 minutos, em batida de primeira após cruzamento de Dumfries.

Era jogo de uma seleção só e aos 19 minutos, após saída errada de Malta, a bola sobrou para De Jong, que serviu Van Djik. O zagueiro acertou uma bomba de fora da área, no cantinho, e ampliou para 3 a 0. Mesmo jogando o tempo todo do meio para frente, a Holanda não voltou às redes antes do intervalo.

O retorno do descanso veio com Xavi Simons perdendo gol claro, livre dentro da área e cabeceando para fora. Logo depois, Memphis ficou sentado na área pedindo um pênalti na área por empurrão. O lance seguiu em início arrasador dos donos da casa, insaciáveis com o resultado e na busca pela goleada - apenas o líder dos grupos avança direto e fazer saldo é importante.

Em assistência linda de Memphis Depay, a Holanda anotou o quarto aos 15 minutos, em batida cruzada de Xavi Simons, que se redimiu do gol perdido no início da etapa. Assim como no primeiro jogo das eliminatórias, o camisa 10 não termino a partida. Saiu, aplaudido de pé, aos 26 minutos. Deu um abraço no técnico Ronald Koeman e ficou no banco acompanhando o restante da partida.

Da reserva, Memphis viu seu substituto, Malen, entrar em alta intensidade e também fechar a partida com brilho, ao anotar dois gols e ainda cruzar para Lang, também vindo do banco, deixar sua marca no massacre. O jogo terminou com a Holanda colocando os frágeis rivais na roda e com Van de Ven fechando os humilhantes 8 a 0.

NOVA LIDERANÇA O resultado positivo levou os holandeses aos seis pontos no Grupo G, com 100% de aproveitamento em apenas dois jogos disputados, assumindo o segundo lugar e derrubando a próxima oponente Polônia, também com seis, mas três partidas jogadas, para terceiro. Os poloneses foram derrotados pela Finlândia, nova líder da chave, com sete, mas após quatro compromissos disputados.

A vitória da Finlândia sobre a Polônia, por 2 a 1, nesta terça-feira, ficou marcada por longa interrupção após um torcedor passar mal nas arquibancadas e precisar de atendimento médico. O jogo retomou para seus 18 minutos finais mais os 11 de acréscimos sem novos gols.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA:

Grupo G

Finlândia 2 x 1 Polônia Holanda 7 x 0 Malta

Grupo H

Romênia 2 x 0 Chipre San Marino 0 x 4 Áustria

Grupo K

Letônia 1 x 1 Albânia Sérvia 3 x 0 Andorra