Dennis Schroder é suspenso por 3 jogos da NBA por tentativa de agressão a Luka Doncic Estadão Conteúdo 11.01.26 12h07 O armador do Sacramento Kings, Dennis Schroder, recebeu uma suspensão de três jogos da NBA por tentativa de agressão ao esloveno Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, após partida realizada há duas semanas, com vitória do conjunto de Los Angeles por 125 a 101. De acordo com a liga de basquete, o incidente ocorreu 40 minutos após o término da partida na Crypto.com Arena de Los Angeles, em 28 de dezembro, "quando Schroder procurou o jogador em um corredor da arena e iniciou o confronto". "O armador Dennis Schroder, do Sacramento Kings, foi suspenso por três jogos sem remuneração por confrontar e tentar agredir outro jogador", anunciou a NBA, sem identificar qual atleta teria sido alvo do jogador alemão. Segundo a emissora americana ESPN, o atleta ameaçado foi Luka Doncic, com quem Schroder trocou provocações durante todo o confronto. O alemão teria se irritado particularmente com uma provocação do esloveno, que fez piada por ele não ter assinado um contrato de US$ 84 milhões com o Lakers em 2021. Na ocasião, Schroder virou agente livre, mas teve de aceitar um acordo muito pior com o Boston Celtics - passou por sete equipes da NBA desde então, inclusive pelos Lakers, que só precisaram desembolsar US$ 2,6 milhões no ano seguinte. Com a decisão da liga, Schroder perderá os jogos em casa contra o Houston Rockets neste domingo, além do reencontro com o Lakers, nesta segunda-feira, e o duelo com o New York Knicks, na quarta-feira, podendo retornar na sexta-feira, contra o Washington Wizards. O Sacramento Kings não vence há sete partidas e tem a pior campanha entre todas as equipes na temporada, com oito vitórias e 30 derrotas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Lakers Kings Schroder Doncic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00