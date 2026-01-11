Dennis Schroder é suspenso por 3 jogos da NBA por tentativa de agressão a Luka Doncic

O armador do Sacramento Kings, Dennis Schroder, recebeu uma suspensão de três jogos da NBA por tentativa de agressão ao esloveno Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, após partida realizada há duas semanas, com vitória do conjunto de Los Angeles por 125 a 101.

De acordo com a liga de basquete, o incidente ocorreu 40 minutos após o término da partida na Crypto.com Arena de Los Angeles, em 28 de dezembro, "quando Schroder procurou o jogador em um corredor da arena e iniciou o confronto".

"O armador Dennis Schroder, do Sacramento Kings, foi suspenso por três jogos sem remuneração por confrontar e tentar agredir outro jogador", anunciou a NBA, sem identificar qual atleta teria sido alvo do jogador alemão.

Segundo a emissora americana ESPN, o atleta ameaçado foi Luka Doncic, com quem Schroder trocou provocações durante todo o confronto. O alemão teria se irritado particularmente com uma provocação do esloveno, que fez piada por ele não ter assinado um contrato de US$ 84 milhões com o Lakers em 2021.

Na ocasião, Schroder virou agente livre, mas teve de aceitar um acordo muito pior com o Boston Celtics - passou por sete equipes da NBA desde então, inclusive pelos Lakers, que só precisaram desembolsar US$ 2,6 milhões no ano seguinte.

Com a decisão da liga, Schroder perderá os jogos em casa contra o Houston Rockets neste domingo, além do reencontro com o Lakers, nesta segunda-feira, e o duelo com o New York Knicks, na quarta-feira, podendo retornar na sexta-feira, contra o Washington Wizards.

O Sacramento Kings não vence há sete partidas e tem a pior campanha entre todas as equipes na temporada, com oito vitórias e 30 derrotas.