Dembélé sofreu no Barcelona e se reinventou com Luis Enrique no PSG para vencer a Bola de Ouro Estadão Conteúdo 22.09.25 18h29 Vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé enfrentou percalços até se consolidar como um dos principais atacantes do futebol europeu. Aos 28 anos, o atacante francês surgiu como um atleta promissor e teve a chance de se destacar jogando ao lado de Lionel Messi no Barcelona, mas acabou não correspondendo às expectativas e viu Luis Enrique mudar seu estilo no Paris Saint-Germain para ser coroado no prêmio da revista France Football. Nascido em Vernon, no norte da França, Dembélé começou a sua trajetória no futebol profissional com a camisa do Rennes, time pelo qual atuou nas temporadas 2014/15 e 2015/16. À época, o diretor esportivo Mikael Silvestre, ex-lateral do Manchester United, comparou o atacante com Cristiano Ronaldo, quem viu florescer no clube inglês. Ponta-direita de muita velocidade e habilidade para driblar, Dembélé marcou 12 gols em 25 partidas em seu último ano no Rennes, chamando a atenção de gigantes da Europa, especialmente o Barcelona. O clube espanhol, contudo, perdeu a oportunidade e viu o Borussia Dortmund, da Alemanha, pagar somente 15 milhões de euros (cerca de R$ 59,4 milhões à época) para assinar com o francês por cinco temporadas. A passagem de Dembélé pelo Dortmund foi curta, porém foi marcante. O atacante encantou torcedores e marcou o gol do título da Copa da Alemanha sobre o Eintracht Frankfurt, o primeiro do clube em cinco anos. Ao fim da temporada 2016/17, ele foi eleito o melhor jogador jovem do Campeonato Alemão. Foi então que o Barcelona pagou 105 milhões de euros (R$ 392 milhões) para contratar o francês - os espanhóis ainda pagaram mais 40 milhões de euros nos anos seguintes como bônus por metas. À época, Dembélé, com apenas 20 anos, se tornou a segunda contratação mais cara da história do futebol, atrás somente de Neymar, comprado pelo PSG junto Barça por 222 mi de euros. PASSAGEM 'SOFRIDA' NA ESPANHA Dembélé teve início promissor no Barcelona, marcando gols e sendo peça importante na conquista do bicampeonato espanhol (2017/18 e 2018/19), mas sempre na condição de coadjuvante no time de Messi e Luis Suárez. Ainda assim, o talento lhe garantiu uma vaga no elenco da seleção francesa campeão da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Após o Mundial, o atacante passou a conviver com lesões recorrentes na coxa esquerda. Em 2020, machucou a região novamente quando estava voltando de contusão e precisou ficar dez meses afastado. No ano seguinte, machucou o joelho direito durante a Eurocopa e ficou mais 120 dias fora de ação. Mesmo sem conseguir ser unanimidade, Dembélé acumulou 49 gols em 204 jogos pelo Barcelona. Em agosto de 2023, o Paris Saint-Germain pagou a multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões) e contratou o atacante, então com 26 anos. Sobre a sua passagem na Espanha, o francês classificou como um momento "sofrido". Dembélé foi anunciado pelo PSG com a camisa 23, mas logo herdou o número 10 com a saída de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele foi contratado como uma forma de suprir uma eventual saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, o que acabou acontecendo no meio de 2024. O ex-Barcelona conquistou espaço logo de cara, conquistando o título do Campeonato Francês e marcando na final da Copa da França. Com a saída de Mbappé, o técnico Luis Enrique decidiu usar de vez Dembélé como um atacante de referência, posicionando o francês mais centralizado e aproveitando da sua velocidade para sufocar o adversário. Assim, o atacante se tornou peça fundamental no time do PSG que encantou o mundo em 2024/25 e conquistou a tríplice coroa: Campeonato Francês, Copa da França e Champions League. Dembélé encerrou a temporada com 33 gols e 15 assistências em 49 jogos. O atacante Ele foi escolhido como o melhor jogador da Champions e também do Campeonato Francês, competição na qual terminou como artilheiro (21 gols em 28 jogos). 