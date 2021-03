Definido como atacante, Cartolouco tem nome publicado no BID e está disponível contra o Flamengo

O youtuber, jornalista e agora jogador de futebol do Resende, Lucas Strabko, de 26 anos, teve seu nome publicado no BID da CBF e está disponível para atuar contra o Flamengo, na sexta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Carioca. o LANCE! entrou em contato com o clube, que além de confirmar a informação, revelou que Strabko será opção no ataque da equipe e que a escalação do novo contratado só depende do treinador Sandro Sargentim.

- Sou atacante, quero ajudar os companheiros, mas minha obrigação é fazer gols. Tenho conversado muito com o Nunes, ele tem me ensinado muito, me dado as dicas para meter a bola na rede. É um cara que com 39 anos continua fininho e com postura de artilheiro. Está me ajudando muito. A gente fala bastante sobre dar o melhor em campo e se superar. Acredito que posso ajudar muito em campo. O professor Sandro sabe que estou me esforçando muito com foco total nesse projeto. Vamos fazer acontecer. Eu quero entrar já contra o Flamengo - disse Cartolouco.

Assim como o ex-apresentador da Globo e ex-"Fazenda" Cartolouco, outra figura do futebol pode pintar no estadual do Rio de Janeiro. Aos 36 anos, Jeferson Sales, o sósia do atacante do Flamengo Gabigol, está na mira de dois clubes cariocas para reforçar as equipes na competição.

No último dia 3 de março, o Resende anunciou a contratação de Lucas Strabko, popularmente conhecido como Cartolouco. Ele assinou um contrato de produtividade válido até o final do Campeonato Carioca 2021. O Resende volta a campo na próxima sexta-feira, dia 19, contra o Flamengo, no Maracanã, às 21h.

Confirmação da inscrição de Cartolouco como jogador do Resende (Foto: Reprodução/CBF)