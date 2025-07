Decisão da Recopa ocorre em fevereiro e da Sul-Americana e da Libertadores em novembro de 2026

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira à noite seu calendário para a próxima temporada. E a primeira grande decisão, na qual os times brasileiros querem estar, será da Recopa, em fevereiro. Os sonhados troféus de Copa Libertadores e da Sul-Americana serão disputados somente no fim de novembro.

"A direção de competições da Conmebol revela a lista de torneios para o ano de 2026, aprovados durante o Conselho da entidade realizado nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025", anunciou a entidade em seu site oficial.

São diversas as competições organizadas pela Conmebol para a próxima temporada. Valendo taça, os campeões da Sul-Americana (Atlético-MG e Fluminense ainda representam o País) e da Libertadores (com São Paulo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Internacional e o atual campeão Botafogo na disputa) se encaram na Recopa nos dias 18 e 25 de fevereiro.

Os principais sonhos de muitos clubes do Brasil, contudo, é conquistar a América e, consequentemente, se credenciar ao Mundial, agora denominado Copa Intercontinental, em dezembro. O ganhador da Libertadores será conhecido em jogo único, dia 28 de novembro, um sábado, ainda em palco indefinido. A Sul-Americana terá sua volta olímpica uma semana antes, no dia 21, também no fim de semana.

O sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana serão em 18 de março. Antes, ocorrem as fases prévias da principal competição do continente, com uma rodada de mata-mata de ida e volta entre 4 e 11 de fevereiro. Sem pausa, as equipes disputam a segunda rodada nos dias 18 e 25 do mesmo mês. As definições dos classificados à etapa de grupos ocorre entre 4 e 11 de março.

Os jogos de grupos, com seis rodadas, começam dia 7 de abril e vão até 8 de maio. Os sorteios das oitavas ocorrem em 3 de junho. Os embates eliminatórias serão entre 11 e 20 de agosto, com quartas agendadas de 8 a 17 de setembro e as semifinais de 13 a 22 de outubro.

As partidas da primeira fase da sul-americana ocorrem nas mesmas semanas da Libertadores. A diferença é que, Antes das oitavas, tem o playoff, entre 21 e 30 de julho. Os demais mata-matas seguem nas mesmas semanas, com o diferencial de a decisão ocorrer um fim de semana antes, dia 21 de novembro.