'De que planeta você veio?': Fifa relembra fantástica atuação de Garrincha na Copa de 1962

O futebol é cercado de momentos mágicos, que ficam eternizados na mente de cada torcedor. E um deles foi relembrado pelo perfil oficial da Fifa no Twitter neste domingo. No dia 13 de junho de 1962, Garrincha, eterno ídolo do Botafogo, encantou o mundo com uma exibição antológica diante do anfitrião Chile, pela semifinal da Copa do Mundo de 1962.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro

- Nesse dia, em 1962, Garrincha teve uma das maiores atuações individuais na história do Copa do Mundo, inspirando o Brasil na vitória por 4 a 2 sobre o anfitrião Chile nas semifinais. No dia seguinte, o jornal El Mercurio destacou: ‘Garrincha, de que planeta você veio?‘ - escreveu a Fifa em sua rede social.

Na partida, disputada no Estádio Nacional de Santiago, logo aos 9, Garrincha abriu o placar e minutos depois balançou a rede fazendo o segundo para o Brasil. Em seguida, Jorge Toro descontou para os chilenos, e no fim da primeira etapa, Vavá fez mais um para a seleção, de cabeça.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Na etapa final, Leonel Sánchez marcou de pênalti e descontou para os donos da casa. No entanto, Vavá fez o gol da vitória ao marcar de cabeça novamente, aos 33 minutos e colocar o Brasil rumo ao bicampeonato na época, contra a Tchecoslováquia, no dia 17 de junho de 1962.

Com a fantástica exibição e o título cinco dias depois, Garrincha foi eleito o melhor jogador da competição, conquistando a bola de ouro. O eterno craque foi vice-artilheiro com quatro gols ao lado de Vavá. Na frente, ficou Dražan Jerković, da Iuguslávia, com cinco gols.