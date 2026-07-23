De la Fuente reprova agressões de argentinos a espanhóis na final da Copa: 'Algo intolerável' Técnico da Espanha expressa revolta com Paredes, Ayala e Molina por ataques a seus jogadores após final da Copa do Mundo. Estadão Conteúdo 23.07.26 17h47 Técnico da Seleção da Espanha, Luis De La Fuente, anunciou a lista de convocados para a final da Liga das Nações (Reprodução/Twitter/@SEFutbol) Luis De la Fuente gostaria apenas de ainda estar celebrando o bicampeonato mundial da Espanha na Copa do Mundo de 2026. Mas, o treinador não esconde sua incomodação com as covardes agressões dos derrotados argentinos Paredes, Ayala e Molina a seus jogadores após o apito final no MetLife Stadium, no domingo, e condenou os atos. No momento do apito final, o técnico espanhol se virou para sua comissão técnica apenas para celebrar a conquista inédita com 1 a 0 na prorrogação e não observou a confusão. Paredes agrediu Eric García e Gavi, enquanto Ayala se desentendeu com Dani Olmo e Molina desferiu um soco em Rodri. "Não percebi isso na hora, pois estava comemorando. De qualquer forma, é algo intolerável, inaceitável e não pode ser permitido", detonou o treinador espanhol nesta quinta-feira, em participação de um programa da TVE. A bronca vai além e De la Fuente ainda destaca a grandiosidade dos jogadores rivais para reprovar ainda mais a atitude feia. "Jogadores desse calibre, que têm um grande técnico (Lionel Scaloni), e ele certamente deve ter se sentido tão mal quanto nós ao ver aquelas reações. Não é tolerável." Por fim, De la Fuente ainda exaltou a postura de seus jogadores, que evitaram um atrito maior e que poderia causar uma guerra campal diante de um oponente que não soube perder. Não aparecem revides dos espanhóis às provocações. "Quero destacar a nossa postura diante de tamanha agressividade e provocação: nossos jogadores sempre mantiveram a compostura, como verdadeiros esportistas", frisou, cutucando a postura dos argentinos. A Fifa avalia os casos e promete punição exemplar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção esánhola Luis de la Fuente agressões seleção argentina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu: volante afirma viver melhor momento da carreira e cita Júnior Rocha: ‘crédito ao técnico' Caio Mello foi titular em quase todas as partidas do ano e já marcou cinco vezes pelo Papão 23.07.26 19h17 FUTEBOL Lembra dele? Vinculado ao Paysandu até 2028, goleiro é emprestado ao Ceará na Série B Goleiro 28 anos chega por empréstimo até o fim de 2026 após passagem pelo São Bernardo; clube cearense também negocia reforço do Remo 23.07.26 18h00 FUTEBOL Matheus Felipe é regularizado e pode estrear pelo Remo contra o Corinthians Time azulino já regularizou os três reforços anunciados nesta janela 23.07.26 12h25 mais esportes World Trail Races retorna ao Pará com etapa em Serra Pelada Evento terá percursos de 4 km, 6 km e 10 km, além de provas para o público infantil 23.07.26 11h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Pikachu aponta desconcentração como fator decisivo na derrota do Remo para o Corinthians Lateral-direito avalia que equipe azulina perdeu o controle da partida após sofrer o primeiro gol e já mira confronto direto em casa para reagir na Série A 23.07.26 22h47 Futebol Paysandu: volante afirma viver melhor momento da carreira e cita Júnior Rocha: ‘crédito ao técnico' Caio Mello foi titular em quase todas as partidas do ano e já marcou cinco vezes pelo Papão 23.07.26 19h17 ENTRADA VIOLENTA Zagueiro do Inter se manifesta após causar fratura em Gabriel Pec, do Cruzeiro: 'Lance infeliz' Jogador colorado afirmou que jamais teve a intenção de causar a lesão e que já entrou em contato com o atleta cruzeirense para pedir desculpas. 23.07.26 15h52 Nations League Croácia x Portugal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (18/11) pela Liga das Nações Croácia e Portugal jogam pela Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 18.11.24 15h45