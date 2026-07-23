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De la Fuente reprova agressões de argentinos a espanhóis na final da Copa: 'Algo intolerável'

Técnico da Espanha expressa revolta com Paredes, Ayala e Molina por ataques a seus jogadores após final da Copa do Mundo.

Estadão Conteúdo
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Técnico da Seleção da Espanha, Luis De La Fuente, anunciou a lista de convocados para a final da Liga das Nações (Reprodução/Twitter/@SEFutbol)

Luis De la Fuente gostaria apenas de ainda estar celebrando o bicampeonato mundial da Espanha na Copa do Mundo de 2026. Mas, o treinador não esconde sua incomodação com as covardes agressões dos derrotados argentinos Paredes, Ayala e Molina a seus jogadores após o apito final no MetLife Stadium, no domingo, e condenou os atos.

No momento do apito final, o técnico espanhol se virou para sua comissão técnica apenas para celebrar a conquista inédita com 1 a 0 na prorrogação e não observou a confusão. Paredes agrediu Eric García e Gavi, enquanto Ayala se desentendeu com Dani Olmo e Molina desferiu um soco em Rodri.

"Não percebi isso na hora, pois estava comemorando. De qualquer forma, é algo intolerável, inaceitável e não pode ser permitido", detonou o treinador espanhol nesta quinta-feira, em participação de um programa da TVE.

A bronca vai além e De la Fuente ainda destaca a grandiosidade dos jogadores rivais para reprovar ainda mais a atitude feia. "Jogadores desse calibre, que têm um grande técnico (Lionel Scaloni), e ele certamente deve ter se sentido tão mal quanto nós ao ver aquelas reações. Não é tolerável."

Por fim, De la Fuente ainda exaltou a postura de seus jogadores, que evitaram um atrito maior e que poderia causar uma guerra campal diante de um oponente que não soube perder. Não aparecem revides dos espanhóis às provocações.

"Quero destacar a nossa postura diante de tamanha agressividade e provocação: nossos jogadores sempre mantiveram a compostura, como verdadeiros esportistas", frisou, cutucando a postura dos argentinos. A Fifa avalia os casos e promete punição exemplar.

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