De ex-piloto da Indy à noiva de Jake Paul: conheça alguns atletas dos Jogos de Inverno Estadão Conteúdo 05.02.26 9h07 Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 teve seu início nesta quarta-feira, 4, com as primeiras disputas no curling. A cerimônia de abertura da 25ª edição do evento acontece na sexta, 6, reunindo quase 3 mil atletas de 92 países. Dentre os competidores, alguns chamam atenção por já terem atuado em outros esportes, como a italiana Simona de Silvestro, ou pela grande presença nas redes sociais, como nos casos de Eileen Gu e Jutta Leerdam. Conheça a história de alguns deles na lista abaixo: SIMONA DE SILVESTRO - BOBSLED Nascida na Suíça, Simona de Silvestro iniciou sua carreira como esportista nas pistas do automobilismo. Ela entrou para a Fórmula Indy em 2010, onde disputou 71 corridas e conquistou um pódio. Depois, em 2014, ela se tornou pilota de desenvolvimento da Sauber na Fórmula 1, mas deixou a equipe no mesmo ano. A partir de 2022, Simona passou a se dedicar ao bobsled, representando a Itália, que é o país do seu pai. Ela garantiu sua vaga na Olímpiada através dos resultados na temporada 2025/26 da Copa do Mundo da modalidade. JUTTA LEERDAM - PATINAÇÃO DE VELOCIDADE Multimedalhista na patinação de velocidade, Jutta Leerdam é uma das atletas da competição com mais seguidores nas redes sociais, ultrapassando a marca de sete milhões. Nascida nos Países Baixos, Jutta possui 13 medalhas em Campeonatos Mundiais, sendo sete ouros, duas pratas e quatro bronzes. Na ultima edição dos Jogos de Inverno, ela terminou na segunda colocação na prova dos 1000 metros. Ela possui um relacionamento com o influenciador e boxeador norte-americano Jake Paul desde 2023. No ano passado, o casal de atletas ficou noivo. LINDSEY VONN - ESQUI ALPINO Lindsey Vonn, de 41 anos, chega em Milão para sua quinta participação olímpica. Dona de 84 vitórias em etapas de Copa do Mundo de esqui alpino, a norte-americana voltou a competir em 2024, após retornar da aposentadoria de mais de cinco anos. Na disputa de 2026, Lindsey irá competir lesionada. Ela rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na última semana, mas já afirmou que não deixará de entrar em ação nos Jogos Olímpicos. Fora das pistas, a esquiadora é uma das investidoras do Angel City FC, equipe de futebol feminino dos Estados Unidos que disputa a National Womens Soccer League (NWSL). MAXIM NAUMOV - PATINAÇÃO ARTÍSTICA Filho de dois patinadores russos, Maxim Naumov nasceu nos Estados Unidos e começou no esporte logo aos cinco anos de idade. Agora, aos 24, ele disputará sua primeira Olimpíada de Inverno em Milão-Cortina. Sua estreia olímpica na patinação artística ocorrerá pouco mais de um ano depois da morte dos seus pais, Vadim Naumov e Evgenia Shishkova, em um acidente aéreo em Washington. O avião colidiu com um helicóptero militar no momento do pouso no Aeroporto Nacional Ronald Reagan. ESTER LEDECKÁ - ESQUI ALPINO E SNOWBOARD Ester Ledecká terá a oportunidade de fazer história em mais uma edição de Jogos de Inverno. A tcheca de 30 anos representará o seu país nas disputas do esqui alpino e do snowboard. Em 2018, ela conquistou a medalha de ouro em ambas as modalidades: na prova do slalom gigante paralelo do snowboard e na disputa do Super-G do esqui. Agora, Ester poderá repetir o feito na Itália. EILEEN GU - ESQUI ESTILO LIVRE Fenômeno dentro e fora das pistas, Eileen Gu teve uma estreia sensacional na sua primeira participação olímpica, em 2022. A chinesa, na época com 18 anos, levou dois ouros e uma prata em três provas no esqui estilo livre. Nascida nos Estados Unidos e filha de mãe chinesa, Eileen construiu uma grande carreira como modelo nos anos seguintes. Ela já realizou campanhas publicitárias para marcas como Louis Vuitton e Tiffany & Co. e foi elencada pela Forbes, em 2023, como segunda atleta feminina mais bem paga do mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula Indy Jogos de Inverno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Capitão Poço e Bragantino se enfrentam pelo Parazão em duelo da parte debaixo da tabela Partida que opõe duas equipes ainda em busca da primeira vitória na competição. 05.02.26 7h00 FUTEBOL Santa Rosa, Castanhal e Cametá vencem na 3ª rodada e sobem na tabela do Parazão; veja os resultados A 3ª rodada do Campeonato Paraense foi movimentada no interior do Estado 04.02.26 22h56 FUTEBOL Aos 41 anos, Paulo Rangel decide para a Tuna diante do Paysandu no Parazão Lusa venceu o Paysandu e Paulo Rangel decidiu para a Águia Guerreira 04.02.26 21h13 Futebol Casa cheia! Torcida do Remo esgota ingressos do lado A para jogo contra o Mirassol Torcida do Remo fará dois mosaicos na noite de hoje, no reencontro do Fenômeno Azul com a Série A 04.02.26 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.02.26 7h00 DEU LEÃO PARAENSE Remo sofre empate do Mirassol nos minutos finais no Mangueirão Com estreias de reforços como Leonel Picco e Vitor Bueno, Leão fez seus dois gols no primeiro tempo, com João Pedro e Alef Manga, mas cede empate na etapa complementar 04.02.26 22h02