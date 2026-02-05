De ex-piloto da Indy à noiva de Jake Paul: conheça alguns atletas dos Jogos de Inverno

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 teve seu início nesta quarta-feira, 4, com as primeiras disputas no curling. A cerimônia de abertura da 25ª edição do evento acontece na sexta, 6, reunindo quase 3 mil atletas de 92 países.

Dentre os competidores, alguns chamam atenção por já terem atuado em outros esportes, como a italiana Simona de Silvestro, ou pela grande presença nas redes sociais, como nos casos de Eileen Gu e Jutta Leerdam. Conheça a história de alguns deles na lista abaixo:

SIMONA DE SILVESTRO - BOBSLED Nascida na Suíça, Simona de Silvestro iniciou sua carreira como esportista nas pistas do automobilismo. Ela entrou para a Fórmula Indy em 2010, onde disputou 71 corridas e conquistou um pódio.

Depois, em 2014, ela se tornou pilota de desenvolvimento da Sauber na Fórmula 1, mas deixou a equipe no mesmo ano. A partir de 2022, Simona passou a se dedicar ao bobsled, representando a Itália, que é o país do seu pai. Ela garantiu sua vaga na Olímpiada através dos resultados na temporada 2025/26 da Copa do Mundo da modalidade.

JUTTA LEERDAM - PATINAÇÃO DE VELOCIDADE Multimedalhista na patinação de velocidade, Jutta Leerdam é uma das atletas da competição com mais seguidores nas redes sociais, ultrapassando a marca de sete milhões.

Nascida nos Países Baixos, Jutta possui 13 medalhas em Campeonatos Mundiais, sendo sete ouros, duas pratas e quatro bronzes. Na ultima edição dos Jogos de Inverno, ela terminou na segunda colocação na prova dos 1000 metros.

Ela possui um relacionamento com o influenciador e boxeador norte-americano Jake Paul desde 2023. No ano passado, o casal de atletas ficou noivo.

LINDSEY VONN - ESQUI ALPINO Lindsey Vonn, de 41 anos, chega em Milão para sua quinta participação olímpica. Dona de 84 vitórias em etapas de Copa do Mundo de esqui alpino, a norte-americana voltou a competir em 2024, após retornar da aposentadoria de mais de cinco anos.

Na disputa de 2026, Lindsey irá competir lesionada. Ela rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na última semana, mas já afirmou que não deixará de entrar em ação nos Jogos Olímpicos.

Fora das pistas, a esquiadora é uma das investidoras do Angel City FC, equipe de futebol feminino dos Estados Unidos que disputa a National Womens Soccer League (NWSL).

MAXIM NAUMOV - PATINAÇÃO ARTÍSTICA Filho de dois patinadores russos, Maxim Naumov nasceu nos Estados Unidos e começou no esporte logo aos cinco anos de idade. Agora, aos 24, ele disputará sua primeira Olimpíada de Inverno em Milão-Cortina.

Sua estreia olímpica na patinação artística ocorrerá pouco mais de um ano depois da morte dos seus pais, Vadim Naumov e Evgenia Shishkova, em um acidente aéreo em Washington. O avião colidiu com um helicóptero militar no momento do pouso no Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

ESTER LEDECKÁ - ESQUI ALPINO E SNOWBOARD Ester Ledecká terá a oportunidade de fazer história em mais uma edição de Jogos de Inverno. A tcheca de 30 anos representará o seu país nas disputas do esqui alpino e do snowboard.

Em 2018, ela conquistou a medalha de ouro em ambas as modalidades: na prova do slalom gigante paralelo do snowboard e na disputa do Super-G do esqui. Agora, Ester poderá repetir o feito na Itália.

EILEEN GU - ESQUI ESTILO LIVRE Fenômeno dentro e fora das pistas, Eileen Gu teve uma estreia sensacional na sua primeira participação olímpica, em 2022. A chinesa, na época com 18 anos, levou dois ouros e uma prata em três provas no esqui estilo livre.

Nascida nos Estados Unidos e filha de mãe chinesa, Eileen construiu uma grande carreira como modelo nos anos seguintes. Ela já realizou campanhas publicitárias para marcas como Louis Vuitton e Tiffany & Co. e foi elencada pela Forbes, em 2023, como segunda atleta feminina mais bem paga do mundo.