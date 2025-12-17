Davide Ancelotti não é mais técnico do Botafogo após polêmica com prepador físico Ele mais perdeu e empatou no comando do Botafogo (32 jogos, sendo 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas) Estadão Conteúdo 17.12.25 22h22 Davide Ancelotti não é mais técnico do Botafogo. O anúncio foi feito pelo clube na noite desta quarta-feira. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após uma série de reuniões nesta quarta-feira. O clube promete não demorar para anunciar a nova comissão técnica. "O clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra. O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros", publicou. O italiano divergiu da decisão da diretoria botafoguense em demitir Luca Guerra. Ele ficaria apenas se o colega também fosse mantido. Segundo o ge, os treinos de Guerra incomodavam a gestão pelo alto número de lesões musculares no elenco. Davide Ancelotti chegou a defender publicamente ajustes nos métodos da comissão. Segundo ele, regular a intensidade dos treinos era uma das metas da comissão técnica. Esta foi a primeira experiência de Davide como treinador profissional. Ele comandou o Botafogo em 32 jogos, sendo 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Davide Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Conferência, Supercopa Italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.12.25 7h00