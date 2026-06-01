Davide Ancelotti, ex-Botafogo e auxiliar da seleção, é anunciado como técnico de Lille Estadão Conteúdo 01.06.26 12h28 Davide Ancelotti foi anunciado nesta segunda-feira como novo treinador do Lille, da França. Filho de Carlo Ancelotti, o ex-treinador do Botafogo e auxiliar técnico da seleção brasileira assinou contrato por duas temporadas e assume o cargo após a disputa da Copa do Mundo. "Este jovem treinador, já bastante experiente graças à sua extensa carreira em alguns dos maiores clubes do mundo, com suas diversas comissões técnicas e vestiários, também é reconhecido por sua capacidade de desenvolver jovens talentos e, ao mesmo tempo, atuar em alto nível", diz o comunicado do Lille. O filho de Ancelotti terá sua primeira oportunidade à frente de um clube na Europa. O Lille encerrou a última temporada da Ligue 1 na terceira posição, assegurando classificação direta para a fase de grupos da próxima Champions League. O italiano assume o cargo deixado por Bruno Génésio com o desafio de manter a equipe entre as forças do futebol francês e competitiva no cenário continental. Davide estreou como treinador em 2025, quando assumiu o Botafogo após o Mundial de Clubes. Sob o comando do italiano, o time carioca obteve 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, classificando-se para a fase prévia da Copa Libertadores. Ao fim da temporada, o filho de Ancelotti deixou o cargo após divergência com a direção da SAF sobre a demissão do preparador físico Luca Guerra. Aos 36 anos, Davide atua ao lado do pai desde 2012. Como auxiliar de Ancelotti, ele atuou como auxiliar no Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Everton e Napoli. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Francês Davide Ancelotti Lille COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial. 01.06.26 18h15 futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 FUTEBOL Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez 01.06.26 11h42 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49