David Neres marca 2 vezes, e Napoli vence Atalanta para dormir na liderança do Italiano

Com dois gols do atacante brasileiro David Neres, o Napoli venceu a Atalanta por 3 a 1 neste sábado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 12ª rodada do Italiano e assumiu a liderança provisória do campeonato, com 25 pontos. O time do técnico Antonio Conte pode ser ultrapassado por Inter de Milão (24), Roma (24) e Milan (22), que jogam neste domingo. Inter e Milan fazem o clássico de Milão, e a Roma enfrenta a Cremonese.

Após um empate e uma derrota nas duas últimas rodadas, o Napoli aproveitou o fato de jogar em casa, onde agora ostenta uma sequência de 17 jogos invictos, contra um adversário em fase ruim. A Atalanta chegou a nove rodadas sem vencer e ocupa a 13ª posição com 13 pontos.

O Napoli tentou impor sua condição de mandante desde o começo do jogo com a Atalanta, mas tinha dificuldades para chegar ao gol de Carnesecchi. O líder do Italiano conseguiu finalizar com sucesso pela primeira vez aos 17 minutos do primeiro após uma bela jogada em velocidade. Hojlund tocou para Neres pela direita. O brasileiro avançou em velocidade, invadiu a área e chutou de esquerda, no lado direito do goleiro da Atalanta.

O atacante, revelado pelo São Paulo, marcou o segundo também de pé esquerdo, novamente em um chute cruzado, mas desta vez ao completar uma jogada pela esquerda após assistência de McTominay aos 38 minutos. No final da primeira etapa, o Napoli chegou ao terceiro gol em uma cabeçada de Lang dentro da pequena área. Carnesecchi chegou a defender, mas já dentro do gol.

No segundo tempo, a Atalanta conseguiu sua primeira finalização no alvo no jogo aos 7 minutos e chegou ao gol. Bellanova cruzou da direita, e Scamacca acertou um belo chute, de direita, no canto esquerdo do goleiro Milinkovic-Savic.

A Atalanta buscou o ataque muito mais na segunda etapa, mas na maior parte do tempo sem muita coordenação e sem pontaria: foram 11 finalizações, sendo apenas 3 no alvo.

O Napoli enfrenta na 13ª rodada a Roma, no domingo (dia 30), na capital italiana, e a Atalanta tenta voltar a vencer no campeonato enfrentando a lanterna Fiorentina, em casa, no domingo. Pela quinta rodada da Champions League, o Napoli recebe o Qarabag, do Azerbaijão, na terça-feira, e a Atalanta enfrenta o Eintracht Frankfurt na Alemanha, na quarta-feira.