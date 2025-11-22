David Neres marca 2 vezes, e Napoli vence Atalanta para dormir na liderança do Italiano Estadão Conteúdo 22.11.25 19h13 Com dois gols do atacante brasileiro David Neres, o Napoli venceu a Atalanta por 3 a 1 neste sábado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 12ª rodada do Italiano e assumiu a liderança provisória do campeonato, com 25 pontos. O time do técnico Antonio Conte pode ser ultrapassado por Inter de Milão (24), Roma (24) e Milan (22), que jogam neste domingo. Inter e Milan fazem o clássico de Milão, e a Roma enfrenta a Cremonese. Após um empate e uma derrota nas duas últimas rodadas, o Napoli aproveitou o fato de jogar em casa, onde agora ostenta uma sequência de 17 jogos invictos, contra um adversário em fase ruim. A Atalanta chegou a nove rodadas sem vencer e ocupa a 13ª posição com 13 pontos. O Napoli tentou impor sua condição de mandante desde o começo do jogo com a Atalanta, mas tinha dificuldades para chegar ao gol de Carnesecchi. O líder do Italiano conseguiu finalizar com sucesso pela primeira vez aos 17 minutos do primeiro após uma bela jogada em velocidade. Hojlund tocou para Neres pela direita. O brasileiro avançou em velocidade, invadiu a área e chutou de esquerda, no lado direito do goleiro da Atalanta. O atacante, revelado pelo São Paulo, marcou o segundo também de pé esquerdo, novamente em um chute cruzado, mas desta vez ao completar uma jogada pela esquerda após assistência de McTominay aos 38 minutos. No final da primeira etapa, o Napoli chegou ao terceiro gol em uma cabeçada de Lang dentro da pequena área. Carnesecchi chegou a defender, mas já dentro do gol. No segundo tempo, a Atalanta conseguiu sua primeira finalização no alvo no jogo aos 7 minutos e chegou ao gol. Bellanova cruzou da direita, e Scamacca acertou um belo chute, de direita, no canto esquerdo do goleiro Milinkovic-Savic. A Atalanta buscou o ataque muito mais na segunda etapa, mas na maior parte do tempo sem muita coordenação e sem pontaria: foram 11 finalizações, sendo apenas 3 no alvo. O Napoli enfrenta na 13ª rodada a Roma, no domingo (dia 30), na capital italiana, e a Atalanta tenta voltar a vencer no campeonato enfrentando a lanterna Fiorentina, em casa, no domingo. Pela quinta rodada da Champions League, o Napoli recebe o Qarabag, do Azerbaijão, na terça-feira, e a Atalanta enfrenta o Eintracht Frankfurt na Alemanha, na quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Mapoli Atalanta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44