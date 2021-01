Datas dos jogos da dupla Re-Pa nas quartas de finais da Copa Verde estão definidas

A Confederação Brasileira de Futebol publicou nesta sexta-feira as datas e os horários dos jogos das quartas de final da Copa Verde.

As partidas de ida entre Remo x Independente e Manaus x Paysandu estão marcadas para quarta-feira (3 de fevereiro). O Remo joga contra o Independente no Mangueirão, às 16 horas. Já o horário e o local do jogo entre Manaus e Paysandu ainda serão definidos pela CBF.

As partidas de volta entre Independente x Remo e Paysandu x Manaus também serão no mesmo dia e horário, domingo (7), às 16 horas. O Paysandu joga contra o Manaus no Mangueirão e o Remo joga contra o Independente no Navegantão, em Tucuruí.

Confira o documento da CBF: